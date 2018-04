M5s e la base in rivolta Svolta umiliante | ' No a Fornero e Jobs act'

Secondo un sondaggio SWG la base M5s si spacca su un accordo con il Pd : il 49% ha detto sì : Elettori M5s spaccati su possibile accordo di governo tra Luigi Di Maio e il partito dell'ex segretario Matteo Renzi. La domanda rivolta a 300 persone che hanno votato per i grillini è secca: "Se M5s decidesse di fare il governo con il Pd, lei sarebbe d'accordo?". Il 49% ha risposto di sì, il 51% di no. Lo rivela un sondaggio realizzato il 27 aprile da Swg e commissionato da La7 che fa capire come la base pentastellata sia ...

Alleanza M5s-Pd - De Falco : “La base capirà”. Taverna : “Non rinnego ciò che ho detto in passato ai dem” : “Pronto a votare assieme a Renzi? Se sono programmi che ridanno dignità ai lavoratori sì” così Gianluigi Paragone entrando alla riunione congiunta dei gruppi parlamentari del M5S, al termine della giornata del secondo giro di consultazioni del presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico. “Se voterò a favore di un accordo con il Pd? Dipende” afferma il senatore M5S Sergio Puglia. Più rassicurante è il suo collega ...

Governo - Toninelli a base M5s : “Dialogo? Strategia dichiarata”. Il No di Calenda (Pd) : “Programma sarebbe di Grillo e Caseleggio” : Il giorno delle nuove consultazioni del Presidente della Camera Roberto Fico, si aprono con le dichiarazioni di Danilo Toninelli all’ingresso di Montecitorio. La base M5S rumoreggia contro un accordo con il PD? “Non sono d’accordo. Stiamo facendo esattamente quello che diciamo da prima della campagna elettorale: cioè un appello a tutte le forze politiche nel caso in cui non avessimo avuto il 51%. Il contratto – ...

Governo : M5s conta su sponda Fico e punta Pd - 'base capirà' : La sponda di Roberto Fico, il fattore tempo, l'obiettivo di un accordo con il Pd. Il nuovo binario imboccato dal M5S per arrivare al Governo e alla premiership passa da questi tre elementi, legati a ...

Governo M5s-Pd - rivolta base 5Stelle/ "Traditori veniamo a prendervi" : Accordo Fico-Martina-Di Maio - e Renzi.. : Governo Pd-M5s, rivolta base elettori 5Stelle: Fico, Accordo DI Maio e Martina, ma Renzi resta scettico. Centrodestra addio, le ultime notizie.

Consultare la base del Pd su un governo con il M5s. L'idea di Fassino : Per Piero Fassino il Pd "deve verificare se ci sono le condizioni" per un governo con M5s e dovrà coinvolgere la sua base "in qualunque scelta". In un'intervista alla Stampa, l'ex segretario dei Ds ha auspicato tra i dem "una riflessione che abbia al centro l'interesse dell'Italia", ritenendo che sarebbe "il modo migliore per rilanciare il Pd". "Io penso che ...

La base M5s è sempre più inquieta. Il leader : non darò la mia testa al Pd : A massima apertura sui temi, chiusura sulla premiership. Il Movimento 5 Stelle si muove su un doppio binario, talora triplo, con una strategia complessa da decifrare e con un finale non scritto. Sul ...

Accordo con il Pd - parlamentari e base M5s si spaccano. Giovedì l'assemblea dei gruppi : Tra parlamentari e base Cinquestelle si discute animatamente di quel che sta accadendo dopo la chiusura con la Lega e l'avvio del confronto con il Partito Democratico, salutato con favore dalle frange ...

Governo Pd-M5s? La base dem è furiosa : '#senzadime' - : Il Pd apre al Governo con M5S, Martina: "Disponibili dopo rottura tra Di Maio e Salvini" Governo, Bersani: "M5S e Pd partano, 5 anni dopo lo streaming farei ancora così" Governo, Franceschini: "Ora confronto con M5s, non si può dire solo no" Governo, Di Maio 'saluta' Salvini e punta al Pd: "Sono ottimista" Qualora il reggente Martina, come ...

Gli M5s si danno due settimane. La base si agita : dove andiamo? : Penso che la situazione politica attuale in Europa non ci consente di restare ancora a lungo senza un governo». Proprio la prima stesura del contratto postata sul blog è stata al centro di un ...

Accordo Pd-M5s - la base grillina si ribella : “Mai con i dem - lasciamo il Movimento” : Un Accordo di governo tra M5S e PD? La base grillina sembra non essere affatto intenzionata ad accettare un'eventuale intesa con i dem e moltissimi attivisti in queste ore minacciano di lasciare il Movimento 5 Stelle qualora Di Maio dovesse andare al governo con il Partito Democratico.Continua a leggere

La base M5s in rivolta dopo il mandato esplorativo a Roberto Fico : "Mai con il Pd - non scherziamo" : Mai con il Pd. Roberto Fico ha ricevuto da poco il mandato esplorativo per sondare un'intesa tra i 5 Stelle e il Pd quando nel blog delle Stelle la base grillina boccia un possibile accordo di governo. "Spero che il mio voto non sia stato buttato al vento con un accordo con il Pd. Votavo Pd, ho cambiato una volta, posso ricambiare", si legge sul blog."Il tentativo di accordo con il Pd - punta il dito un attivista - e addirittura con il Partito ...