Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti sempre più intimi nella casa al Grande Fratello | «Lui

GF 2018 - lo sfogo di Nina Moric contro Luigi Favoloso : "Non so chi sia - quando se n'è andato mi ha detto che mi ama da morire" : Nina Moric lascerà Luigi Favoloso dopo il Grande Fratello 2018? O magari durante, entrando in Casa durante un freeze oppure con un messaggio, con delle dichiarazioni tramite qualche intervista o chissà verranno mostrati a Luigi i commenti scritti da Nina su Instagram in queste ore. Lui, a dire il vero, nel confessionale di qualche giorno fa aveva detto proprio questo, che avrebbe voluto sapere di qualche commento sui social della fidanzata per ...

Nina Moric lascia Luigi Favoloso? I nuovi commenti : Luigi Favoloso criticato da Nina Moric su Instagram Nina Moric è tornata a parlare di Luigi Favoloso ieri sera sul suo profilo Instagram, rispondendo ad alcune domande che le hanno avanzato i fan. Prima di tutto la Moric ha voluto mettere in chiaro che cosa pensava del bullismo perpetrato anche da Favoloso nei confronti di Aida Nizar. La domanda infatti chiedeva che cosa pensasse dei comportamento di Luigi contro la concorrente spagnola, e ...

GF15 - Nina Moric interviene nella casa - per Luigi Favoloso : il motivo Video : Nel corso delle ultime ore, è stata divulgata la news di 'TV & Gossip' che vede #Barbara D'Urso rivelare in diretta, a 'Pomeriggio 5', l'indiscrezione secondo cui la showgirl #Nina Moric è in procinto di intervenire nella casa del '#Grande Fratello 15' per sorprendere il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso. Nina e Luigi, la coppia rischia di scoppiare? Il motivo che potrebbe spingere la Moric ad intervenire A diversi giorni dalla messa in ...

Luigi Favoloso conferma i problemi con Nina Moric? | GF 15 news : Luigi Favoloso avrebbe confermato in un confessionale di avere dei problemi con Nina Moric. Pomeriggio 5 punta i fari sul napoletano che in questo momento si trova al GF 15 e dove a quanto pare avrebbe avuto una crisi sentimentale. Anche se in prima battuta ha fatto di tutto per allontanare possibili rumors, Luigi Favoloso sembra essersi avvicinato di molto a Patrizia Bonetti. Il GF 15 ci regalerà una nuova coppia? Intanto Nina Moric prende le ...

Favoloso e Patrizia Bonetti litigano : lei vuole dormire con lui ma Luigi si rifiuta : Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti discutono al GF: i motivi che hanno portato i due concorrenti allo scontro? C’entra Nina Moric Luigi Favoloso e Patrizia Bonetti, sempre più vicini in questi giorni, hanno avuto la loro prima discussione al GF. Il fidanzato di Nina Moric, nello specifico, proprio per evitare equivoci, avrebbe cercato di prendere […] L'articolo Favoloso e Patrizia Bonetti litigano: lei vuole dormire con lui ma Luigi ...

Grande Fratello 2018 - Nina Moric contro il fidanzato Luigi Favoloso : "Sto guardando una persona che non conosco" : Dopo le dichiarazioni del gieffino, sempre più vicino a Patrizia Bonetti, la modella croata risponde su Instagram.

Grande Fratello 15 - Nina Moric sul fidanzato Luigi Favoloso : "Non lo riconosco" : "Questo GF sarà la prova del nove: o ci sposiamo o ci lasciamo". Così Luigi Favoloso, il concorrente del Grande Fratello 15, ha parlato della sua storia d'amore con Nina Moric. Il ragazzo sembra subire il fascino dell'altra concorrente, Patrizia Bonetti, e starebbe addirittura mettendo in dubbio i suoi sentimenti per la modella croata. "Se lui ha dei dubbi, credimi non riconosco la persona con la quale ho passato 4 anni di vita. ...

