Louis Arthur Charles | scelto il nome del terzo royal baby

William e Kate - svelato il nome del terzo Royal Baby : Louis Arthur Charles : Per la gioia di tutti gli appassionati di famiglie reali, finalmente Kensington Palace ha reso noto il nome del terzo Royal Baby: il fratellino di George e Charlotte si chiama Louis Arthur Charles o, per brevità “Prince Louis of Cambridge”. The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles. The Baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. A ...