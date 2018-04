Loro Storia di sesso e potere | il discusso capolavoro di Sorrentino

“Vi denuncio!”. Andrea Damante - una furia sul web. Le parole durissime dell’ex tronista arrivano a pochi giorni dalla rottura con la fidanzata Giulia De Lellis. Una storia la Loro che aveva appassionato e diviso. Ora sono in tanti a chiedere la verità : Nuovo capitolo della storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo l’annuncio della rottura, le parole di Giulia ed i presunti tradimenti dell’ex tronista che sarebbero alla base dell’addio, sulla scena irrompe il diretto interessato. Lo fa con un lungo post che sa di sfogo e di verità non dette ma solo accennate. Qualcosa di difficile da digerire che Damante si tiene dentro. Poi inizia:“Non cadrò nel tranello mediatico raccontando ...

"Loro 1" di Paolo Sorrentino da domani al cinema/ Il regista su Silvio Berlusconi : "È la storia di un torero" : "Loro 1" di Paolo Sorrentino arriva domani al cinema: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi divide la critica tra melodramma ed eccessi di una stagione politica "decadente"(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 20:01:00 GMT)

Liverpool-Roma - semifinale andata Champions League 2018 : i gialLorossi cercano l’impresa ad Anfield. Si vuol cambiare la storia! : “Yes we can”. Era lo slogan di qualcuno in politica ma, visto l’avversario, se lo starà ripetendo nel cuore e nel cervello ogni giocatore della Roma. Domani sera alle ore 20.45, la formazione allenata da Eusebio Di Francesco si esibirà nel celebre palcoscenico di Anfield. L’urlo dei tifosi del Liverpool sarà assordante ma i giallorossi non dovranno lasciarsi condizionare dal loro canto incessante e dalla ...

Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero : la verità sulla fine della Loro storia : Pierpaolo Pretelli dopo la fine della storia con Ariadna Romero: la verità a Pomeriggio Cinque Pierpaolo Pretelli, ospite a Pomeriggio Cinque, ha raccontato oggi la sua verità sulla fine della storia d’amore con Ariadna Romero. I due, genitori da poco più di dieci mesi, starebbero attraversando un momento di crisi da diverso tempo e l’ex […] L'articolo Pierpaolo Pretelli e Ariadna Romero: la verità sulla fine della loro storia ...

Calcio a 5 - UEFA Futsal Cup 2018 : Inter Movistar imbattibile! Gli spagnoli trionfano ancora contro lo Sporting CP e alzano al cielo il quinto trofeo della Loro storia : L’Inter Movistar si conferma la squadra più forte d’Europa. ancora una volta lo Sporting CP è costretto ad arrendersi nella finale dell’UEFA Futsal Cup 2018 allo strapotere della corazzata spagnola, che può così bissare il trionfo dello scorso anno, portando a cinque i trofei in bacheca, più del doppio rispetto a tutti i suoi avversari. Niente da fare, dunque, per Merlim, Cavinato e Fortino, i tre italiani che militano tra le ...

Filippo Magnini e Giorgia Palmas parlano della Loro Storia : 'Il nostro è un amore da sogno' : Filippo Magnini e Giorgia Palmas parlano per la prima volta della loro storia. "Il nostro è un amore da sogno", raccontano in un'intervista esclusiva sul settimanale Chi , in edicola il 18 aprile, ...

“Deciderà da sé di che sesso è”. La scelta della coppia che non vuole influenzare il figlio sull’orientamento sessuale. La Loro Storia fa il giro del mondo - tra polemiche e critiche. Come lo/la stanno crescendo : nemmeno i famigliari sanno nulla della creatura : Tenetevi forte, perché questa storia potrebbe sconvolgere più di qualcuno. Siamo nel 2018, e sempre più nuove teorie sull’educazione dei più piccoli, soprattutto per quel che riguarda la loro sessualità, stanno prendendo piede. Kyl e Brent Myers, ad esempio, sono una coppia americana che ha deciso di crescere il figlio senza rivelare se sono genitori di un maschio o di una femmina. Quando parlano al bambino, che si chiama Zoomer e ...

Claudio Sona e Mario Serpa/ Uomini e Donne : tornano nello studio dove è iniziata la Loro storia : Claudio Sona e Mario Serpa sono gli ospiti della puntata di oggi, lunedì 16 aprile, del trono classico di Uomini e Donne. I due protagonisti del trono gay sono tornati da poco insieme.(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 11:12:00 GMT)

Ma i 5 Stelle conoscono la storia del Loro paese? : Fino a che punto è giustificato l'ostracismo dei 5 Stelle non tanto nei confronti di Silvio Berlusconi, ma di tutta Forza Italia? La distinzione è sottile, ma esiste. I tempi corrono, come recita una pubblicità di successo.Sono, quindi, destinati a incidere anche se una figura dinamica e, per molti versi inossidabile, come quella del leader di questo partito. Del resto se Antonio Tajani, di cui sono indubbie le ...

“La fotografia può cambiare la vita?”. In un doc l’incredibile storia di Mauro e Valentina e della Loro agenzia Luce : EVM 01 è un documentario girato a Trieste, nei piccoli spazi dell’agenzia di sviluppo e stampa fotografica Luce, aperta nel 2000 da Mauro Zerial e Valentina Gariuolo. Per la prima volta Mauro e Valentina hanno aperto le porte della loro camera oscura e, in qualche misura, della loro storia, raccontando il percorso professionale e umano che li ha portati, dopo anni di studi e sperimentazioni, a essere un riferimento nel campo dello sviluppo ...

Volley - Ravenna riscrive la storia : i gialLorossi vincono la Challenge Cup! Trionfo europeo da sogno : Ravenna ha riscritto la propria storia e ha conquistato la Challenge Cup 2018 di Volley maschile, la terza competizione continentale per importanza. I giallorossi tornano a festeggiare addirittura a 21 anni di distanza dalla CEV Cup, 24 stagioni dopo l’ultima indimenticabile Coppa Campioni, quella del tris consecutivo della mitologica Messaggero. I ragazzi di coach Soli, dopo la vittoria per 3-1 ottenuta al Pala De Andrè, hanno replicato ...

Stanley Kubrick e Roger Waters - storia di screzi e incomprensioni di due geni burberi ed egotici. Uniti a Loro insaputa da 2001 : Odissea nello Spazio : Due geni assoluti, due menti superiori, due ego ipertrofici, due caratteri difficili, due artisti che hanno cambiato musica e cinema e hanno forgiato l'immaginario collettivo di almeno tre generazioni. Due anime destinate a incontrarsi ma che sono finite per scontrarsi. E che solo la magia di 2001: Odissea nello Spazio è riuscita a riunire. A loro insaputa.La storia è molto semplice ed è questa. Siamo nel 1970 e Stanley ...

Tutti gli aggiornamenti Android e la Loro dolce storia : Il mondo guardò con scetticismo e curiosità questo avvenimento che ora possiamo definire quasi storico. Come poteva Google addentrarsi in una parte di mercato già ben consolidata da Microsoft con ...

Le regole del delitto perfetto 5 riporterà insieme Michaela e Marcus? Pete Nowalk : ‘La Loro Storia non è finita’ : Attenzione! L'articolo contiene potenziali spoiler su Le regole del delitto perfetto 5: si sconsiglia la lettura a chi non voglia incappare in anticipazioni degli episodi della quarta stagione ancora inediti in Italia. Tra i plot twist più efferati di How to Get Away With Murder 4 c'è stata senza dubbio l'infedeltà di Michaela: mai avremmo pensato che, dopo aver apparentemente trovato la felicità con Asher, si sarebbe buttata senza indugi tra ...