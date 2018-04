LORENZO FRAGOLA Esce il nuovo disco “Bengala” | “Non è un punto d' arrivo ma un percorso”

LORENZO FRAGOLA : il primo ascolto di «Bengala» - l'album : I suoni sono quelli di chi ascolta tanta musica «ragionata» per lo streaming. È impazzito , da tempo, per quelle produzioni elettro-pop ma non troppo, un po' da ballare ma non troppo, un po' da ...

LORENZO FRAGOLA presenta Bengala - l’album frutto di un percorso di crescita alla scoperta di sé (track by track) : Lorenzo Fragola presenta Bengala in conferenza stampa. Il nuovo album di inediti del cantautore siciliano verrà rilasciato domani, venerdì 27 aprile, e conterrà 10 brani. La tracklist si apre con il primo singolo, Battaglia Navale, e si chiude con il brano che presta il titolo all'intero disco, Bengala. Al centro l'intera vita di Lorenzo Fragola che ritrova se stesso dopo un periodo di pausa, con l'intenzione di mostrarsi realmente per quel ...

LORENZO FRAGOLA racconta "Bengala" - un concept album sulla difficoltà di crescere " VIDEOINTERVISTA : "Oggi siamo abituati a questo mondo sonoro, due anni fa era molto distante da quel che avevo fatto fino a quel momento. Mi pareva di imboccare una strada proibita anche se i limiti non me li ...

Il nuovo album di LORENZO FRAGOLA rilasciato in due versioni : tutte le novità su Bengala : Il nuovo album di Lorenzo Fragola sarà rilasciato in due versioni. A una manciata di giorni dal rilascio della sua prossima espressione discografica, il cantautore catanese ha sciolto le riserve su alcuni dettagli del nuovo lavoro, in arrivo sul mercato il 27 aprile prossimo. Bengala sarà anche presentato con un lungo instore, come annunciato dall'artista, ma sarà presente sul mercato in due versioni, una standard e una deluxe. Carico di ...

Le date dell’instore tour di LORENZO FRAGOLA per Bengala - da Milano a Vicenza ad aprile e maggio : Sono state annunciate le date dell'instore tour di Lorenzo Fragola per Bengala, il nuovo album di inediti in uscita il prossimo 27 aprile con Sony Music. Dopo la pubblicazione del singolo Battaglia Navale, disponibile in radio e in digital download dal 6 aprile, Lorenzo Fragola comunica ai fan le tappe dei firmacopie che lo porteranno in tutta la penisola nelle prossime settimane. Si parte da Milano il 27 aprile per un incontro al negozio ...

Video di Battaglia Navale di LORENZO FRAGOLA - la rinascita prima di Bengala : Il Video di Battaglia Navale di Lorenzo Fragola è finalmente disponibile. La clip accompagna il nuovo singolo dell'artista catanese, tornato in radio dopo l'anteprima in Bengala del gennaio scorso. La canzone rappresenta inoltre il primo estratto dal nuovo disco di inediti che Lorenzo Fragola rilascerà il 27 aprile prossimo, per il quale ha deciso il titolo Bengala. La clip è stata girata qualche settimana fa, a poco tempo dall'uscita di ...

LORENZO FRAGOLA produttore per gli TVXQ? Le ultime indiscrezioni da trending topic : Lorenzo Fragola produttore per gli TVXQ? La notizia è rimbalzata sui social e ha conquistato immediatamente la trending topic, andando a esaltare i numerosi fan che non si aspettavano questa grande novità. Secondo le prime indiscrezioni trapelate, Lorenzo Fragola sarebbe stato ingaggiato da SM Entertainmente per occuparsi della produzione dell'ultimo brano dei TVXQ, per il quale ha collaborato con Yoo Young Jin ed Haris. La pratica è ...

Battaglia navale di LORENZO FRAGOLA - testo e significato : il brano racconta la paura di affrontare le scelte future : testo e significato di “Battaglia navale”, il nuovo singolo di Lorenzo Fragola in radio da venerdì 30 marzo. Il brano anticipa il nuovo progetto discografico dell’artista, “Bengala”, la cui uscita è stata annunciata per il prossimo 27 aprile. Arriva in radio il nuovo singolo di Lorenzo Fragola che anticipa l’album in uscita il 27 aprile S’intitola “Battaglia navale” il nuovissimo singolo di ...

