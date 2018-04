Londra ha messo Facebook nel mirino e aspetta Zuckerberg al varco

“Lavoro in un prestigioso studio legale a Londra - ma in Uk ho iniziato come commesso in un negozio di cioccolata” : Ogni mattina, sbirciando quel cielo grigio fumo, forse ci pensa: ma dove sono finito? Poi riparte, su e giù come una scheggia dalla metro. Potrebbe benissimo confondersi con uno dei tanti businessman inglesi che ogni giorno affollano la City, sempre impomatati e scattanti, impeccabili nel loro abito scuro e il Financial Times sotto il braccio. Se non fosse per quella strana, e un po’ latina, routine: far colazione “con la ...