motorinolimits

: Lombardia: rottami e no bollo. E non tutti i diesel inquinano! - BarbaraPremoli : Lombardia: rottami e no bollo. E non tutti i diesel inquinano! - MotoriNoLimits : Lombardia: rottami e no bollo. E non tutti i diesel inquinano! - alvolante_it : #Bollo auto: 3 anni di esenzione in #Lombardia se rottami un’auto benzina fino a Euro 1 e diesel fino a Euro 3 -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Vi riportiamo testualmente il comunicato ricevuto da Regione, in cui si annuncia l’esenzione delper tre anni per chi rottama un’auto. Prestate attenzione al titolo: “Esenzione del pagamento della Tassa Automobilistica per tre anni per chi decide di rottamare un vecchio veicolo inquinante con una nuovo mezzo a basse emissioni“. E tenete a … L'articoloe no. E nonMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.