Lombardia | Fermi | su variante Tremezzina premiato impegno Regione

Design : Fermi - creatività giovani patrimonio per valorizzare imprese Lombardia (2) : (AdnKronos) - “Nell’ambito del tema delle architetture –spiega la direttrice dell’Enaip di Cantù, Ilenia Brenna- quest’anno abbiamo scelto la libreria come soggetto di riferimento del nostro project work: i ragazzi delle cinque scuole, in accordo con i docenti, hanno così realizzato il disegno tecni