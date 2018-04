Lo strano fenomeno dei cappelli da baseball

vanityfair

(Di venerdì 27 aprile 2018) Indossato dalle modelle off-duty assieme a capi d’abbigliamento di lusso, ilno daè diventato uno degli accessori must-have di questa Primavera/Estate 2018. Come tutto ciò che è stato ripreso dai classici dello sportswear nelle ultime stagioni moda, anche questo dettaglio di stile non è sfuggito alla curiosa metamorfosi da capo relegato alla sfera della pura comodità ad accessorio ricercato e addirittura da passerella. LEGGI ANCHESneaker: una primavera total white Assieme ai pantaloni da jogging, alle felpe con logo in bella vista o ancora alle calze bianche in spugna, idasono ufficialmente entrati nelle orbite del ready-to-wear, per essere reinterpretati da ogni brand rispecchiando nell’accessorio l’intero mood della stagione. Per Gucci è un dettaglio da abbinare audacemente, con scritta dorata e retrò, per Off-White è un piccolo ...