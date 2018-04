LIVE trattative governo | pressing nel PD per far tornare Renzi al timone LIVE

Blastingnews

(Di venerdì 27 aprile 2018) - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, in queste ore in casa PD in molti starebbero spingendo per convincerealla guida del PD per gestire in prima persona la trattativa con il Movimento 5 Stelle. Tra questi, c'è sicuramente Pier Ferdinando Casini che ha dichiarato: "Il PD è davanti a scelte drammatiche. Ha bisogno del suo leader. Vorrei dire ache ci si può dimettere da segretario, ma non da leader e lui lo è". Nella giornata di ieri Roberto Fico ha concluso il secondo giro di consultazioni, incontrando prima il Partito Democratico e poi il Movimento 5 Stelle. Al termine dei colloqui con i partiti, nel corso del pomeriggio, il Presidente della Camera si è recato al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo stato dei fatti. Dopo aver parlato con Mattarella, Fico si è presentato davanti ai giornalisti ed ...