LITTLE WITCH ACADEMIA CHAMBER OF TIME | Bandai Namco svela il Multiplayer

Annunciato LITTLE Nightmares Complete Edition per Nintendo Switch : Il Nintendo Direct di ieri ha regalato nuove graditissime sorprese agli utenti Switch, gli annunci sono stati molti e, tra questi, vi segnaliamo quello di Little Nightmares Complete Edition che, come comunica Bandai Namco Entertainment Europe, sarà disponibile sull'ibrida a partire dal 18 maggio. I giocatori potranno accompagnare Six nel suo misterioso viaggio nel mondo di Le Fauci. Questa edizione completa dell'acclamato platform 3D sviluppato ...

LITTLE NIGHTMARES COMPLETE EDITION arriva su Switch : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare LITTLE NIGHTMARES COMPLETE EDITION per Nintendo Switch. Dal 17 maggio in Italia, i giocatori potranno accompagnare Six nel suo misterioso viaggio nel mondo di Le Fauci. LITTLE NIGHTMARES debutta su Switch a Maggio Questa edizione completa dell’acclamato platform 3D sviluppato da Tarsier Studios, e portato su Nintendo Switch da Engine Software, includerà il ...