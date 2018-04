L’isola più famosa delle Filippine sarà chiusa per sei mesi

“Una proposta…”. Bomba Francesca Cipriani. Reduce dalL’isola dei famosi - la showgirl ha confessato il suo (inimmaginabile) desiderio più grande. Tutti in silenzio… Ma dice sul serio? : La sua avventura all’Isola dei famosi è iniziata nel peggiore dei modi: Francesca Cipriani ha avuto un attacco di panico proprio mentre doveva buttarsi dall’elicottero. Alla fine, però, si è buttata. Solo che, poi, dopo quella “scenata”, l’hanno presa in giro. E non poco. Sua madre, per giustificare il suo comportamento, mentre era ospite di un salotto tv, ha raccontato che sua figlia, per via di un intervento di chirurgia estetica al sedere, ...

Parchi termali Ischia : una ragione in più per sbarcare sulL’isola! : Non tutti sanno che una delle principali attrazioni di Ischia è legata alla presenza dei suoi meravigliosi Parchi termali, strutture incastonate in un paesaggio da sogno, in grado di sfruttare le proprietà terapeutiche delle acque termali, e conferire ai fortunati visitatori un relax che non teme alcun tipo di confronto. Se pertanto non avete ancora pianificato un bel viaggio a Ischia, o se magari lo state organizzando proprio in questi giorni, ...

“Lo voglio - mi manca troppo”. Francesca Cipriani crolla alL’isola dei Famosi : proprio sul più bello - l’amaro e accorato sfogo della bombastica bionda che spiazza gli altri naufraghi : Conto alla rovescia quasi scaduto per la fine dell’edizione dell’Isola dei Famosi più travagliata che ci sia, quella che ha visto scoppiare una serie infinita di scandali ma che, nonostante qualche abbandono forzato, malori di sorta e il solito implacabile televoto, è riuscita anche quest’anno a portare un manipolo di coraggiosi naufraghi fino all’ultimo atto del reality show. Alessia Marcuzzi potrà a breve tirare ...

“Tiratemi fuori subito!”. Pubblicità e - nel frattempo - la Palapa ‘esplode’. Succede l’incredibile alL’isola dei Famosi. Dopo quell’accusa pesantissima - Jonathan non si tiene più e vomita tutto. Alessia Marcuzzi e lo studio a bocca aperta : Forse pochi ci avrebbero scommesso, ma Jonathan Kashabian è riuscito a eliminare Alessia Mancini, la naufraga data per favorita da settimane ‘caduta’ al televoto con il 56% delle preferenze. E così, a un passo dalla finalissima, la ex Letterina ha salutato l’Honduras per sempre, perché si è rifiutata di continuare l’avventura come concorrente ‘sospesa’: “Ho una famiglia a casa che mi ...

L’isola dei Famosi - naufraghi allo specchio : chi ha perso più chili : L’Isola: un naufraga ha perso ben 23 chili: ecco chi E’ un rito ormai durante la semifinale dell’Isola dei Famosi la prova dello specchio da parte degli ultimi naufraghi che sono arrivati a questo punto del reality. La prima a sottoposti alla prova è stata Alessia Mancini, una delle colonne portanti di questa edizione dell’Isola. Alessia ha perso soltanto 3 chili: tuttavia, come ricordato anche da Alessia Marcuzzi, ...

Cecilia Capriotti : “AlL’isola hanno un’attenzione in più con Alessia Mancini” : Isola dei Famosi: Cecilia Capriotti a Casa Signorini torna ad attaccare Alessia Mancini Cecilia Capriotti è tornata a parlare di Alessia Mancini. A detta dell’ex naufraga, la moglie di Flavio Montrucchio avrebbe un’attenzione in più da parte della produzione dell’Isola dei Famosi. Cecilia lo ha detto nel corso dell’ultima puntata di Casa Signorini, il format […] L'articolo Cecilia Capriotti: “All’Isola ...

Nelle spettacolari grotte di ghiaccio delL’isola degli Apostoli in cui nessuno può più entrare : Un altro inverno senza grotte di ghiaccio. L'ultima volta che hanno aperto al pubblico era il 2014. Ma anche quest'anno nessuno potrà godere dell'incredibile spettacolo offerto dalle Mainland Caves di Apostle Island, nel Wisconsin, o anche solo raggiungerle senza camminare sotto le loro stupefacenti arcate di arenaria ricoperte di stalattiti di ghi...

“Altro che maestrina…”. Alessia Mancini - una bomba sexy : le foto hot dalL’isola dei Famosi. Valeria Marini fatti più in là - la vamp già c’è in Honduras. Mai vista la naufraga così ‘spinta’ : Alessia Mancini è ancora la Meor della settimana all’Isola dei Famosi. Nella nona puntata del reality la ex stellina di Non è la Rai ha sfidato Amaurys Perez in una prova di agilità e ha vinto senza fatica. La moglie di Flavio Montrucchio sarà pure la più forte, anche per i bookmakers per la cronaca, ma non gode di molta simpatia in Honduras. Anche nel corso dell’ultima diretta è stata accusata. Da Marco Ferri per la ...

“Non ne posso più”. Francesca Cipriani - una furia contro Stefano. SulL’isola in onda uno scontro trash tra l’ex pupa ed il ballerino. Volano accuse e parole grosse : Si infiamma l’atmosfera Sull’Isola dei Famosi. Protagonista ancora lei, forse la più discussa naufraga di questa edizione: l’ex pupa Francesca Cipriani. La bionda maggiorata se l’è presa ancora una volta con Stefano De Martino che, nelle settimane scorse, le aveva dato senza troppo parafrasare della gallina. A far scattare la Cipriani è stata la prova per il mejor e il peor. Prova per il quale Stefano De Martino l’ha decretata come ...

“Vi dico tutto!”. Simona Ventura e il suo futuro alL’isola. Sempre più certo l’addio di Alessia Marcuzzi al programma - massacrata da critiche e fan : Poche settimane ancora, poi l’Isola dei Famosi 2018 vedrà il suo epilogo. Un’edizione maledetta, falcidiata da ritiri, critiche e maldicenze che hanno inquinato l’atmosfera dentro e fuori. A iniziare la danze era stata Eva Henger con le note accuse a Francesco Monte sull’utilizzo di marijauna. Voce smentita dallo stesso Monte. Poi era stata la volta di Franco Terlizzi di essere tirato in ballo, stavolta da Craig che, nel corso di una ...

“Così è arrivato alL’isola”. Nubi nere su Terlizzi. L’isola dei Famosi sempre più nel mirino (e in basso). Il naufrago Nip deve rispondere a pesanti accuse : “Raccomandato!”. E adesso arriva la conferma del regista del reality : “Ecco chi è Franco…” : Continuano le polemiche su Franco Terlizzi. il naufrago è arrivato al’Isola dei Famosi in qualità di Nip, ovvero di personaggio non famoso a cui è stata data la possibilità di ‘soggiornare’ in Honduras insieme ai vip.Di lui si sa che per tutta la vita ha vissuto di sport, prima di prendere qualche chilo di troppo. Poi però sono uscite fuori delle foto che hanno gettato nuova luce sulla sua presunta non notorietà. ...

“Non è più una XL”. Franco Terlizzi - la trasformazione alL’isola dei Famosi. Due mesi di fame nera hanno dato il risultato sperato e l’ex pugile non trattiene la gioia : “Se mi vede mia moglie mi salta addosso”. È arrivato così - con questa stazza : com’è oggi : Costanti di ogni edizione dell’Isola dei Famosi, quella in corso compresa: la fame, il sole cocente, il maltempo, i mosquitos, la nostalgia di casa, i litigi feroci anche per le sciocchezze, le strategie e gli avvicinamenti sospetti tra naufraghi. Quest’anno abbiamo anche il canna-gate e un accanimento particolare nei confronti di Alessia Marcuzzi e Company, ma questa è un’altra storia. Anche in questa 13esima edizione ...

“Non voglio morire”. Paura e delirio alL’isola dei famosi. Uno dei naufraghi avverte un forte dolore all’improvviso e pensa subito al peggio. I vip - nel panico - sono sconcertati. “Non ci ho capito più niente” : Un’Isola dei Famosi piena di malori quella di quest’anno. A parte Francesco Monte, che ha lasciato l’Honduras a causa del pandemonio scatenato dalle accuse mosse nei suoi confronti da Eva Henger – che ha fatto sapere a tutti che Monte ha fatto uso di marijuana mentre i naufraghi erano ancora nella villa quindi prima che il reality vero e proprio avesse inizio, altri se ne sono andati per problemi di salute. Per esempio Craig Warwick ma anche ...