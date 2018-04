Liam Payne e la carriera da solista | il cantante parla delle prime insicurezze | “Non

Liam Payne e Louis Tomlinson - uno scambio di tweet scatena l’entusiasmo dei fan : “Svegliati e chiamami!” : Un misterioso scambio di tweet tra Liam Payne e Louis Tomlinson ha scatenato l'entusiasmo dei fan. Nelle ultime ore, gli One Direction tornano a dominare il web e le tendenze su Twitter. Il motivo? Questa volta non è la nostalgia dei fan della band a far parlare, bensì un curioso scambio di messaggi sul social network. Ad iniziare è stato Louis, che ha scritto a Liam, invitandolo a rispondere al telefono. "Svegliati, testa di ca**o, e ...

Liam Payne tra tour e vita privata - la difficoltà di conciliare successo e famiglia : “Sarò un esempio per mio figlio” : Liam Payne tra tour e vita privata, in piena ascesa della sua carriera musicale da solista. Un periodo costellato di alti e bassi per il cantante degli One Direction, che giusto venerdì 20 aprile ha rilasciato un nuovo singolo. Familiar è il nuovo brano di Liam Payne in collaborazione con J Balvin, disponibile su iTunes e Spotify, e segue a ruota i singoli precedenti Strip That Down, Get Low, Bedroom Floor e For You. I singoli di Liam ...

Il ritorno degli One Direction - per Liam Payne la reunion con 5 concerti in un unico evento : “Magari canterò Sign Of The Times di Harry Styles” (video) : Il ritorno degli One Direction potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Negli ultimi giorni, diverse indiscrezioni hanno fatto capolino sul web, ipotizzando la futura reunion della band a breve. A mandare in visibilio i fan degli One Direction ci ha pensato proprio Liam Payne, durante alcune interviste delle ultime ore per la promozione del suo nuovo singolo Familiar con J Balvin. Il cantante ha raccontato durante un'intervista alla BBC ...

Audio - testo e traduzione di Familiar di Liam Payne con J Balvin - il nuovo singolo in inglese e spagnolo prima dell’album d’inediti : Familiar di Liam Payne con J Balvin è il nuovo singolo rilasciato venerdì 20 aprile: si tratta della quarta collaborazione del cantante degli One Direction, che anticipa il suo primo album di inediti come solista. Il singolo si discosta da For You (ft. Rita Ora), ultimo singolo rilasciato dal cantante e inserito nella colonna sonora di Cinquanta Sfumature di Rosso, per melodia e struttura. Il quinto singolo della carriera di Liam Familiar è ...

Liam Payne feat. J Balvin : è uscita la nuova canzone “Familiar” : Famili-famili-famili-familiar The post Liam Payne feat. J Balvin: è uscita la nuova canzone “Familiar” appeared first on News Mtv Italia.

In arrivo Familiar di Liam Payne con J Balvin - svelati alcuni dettagli sul nuovo singolo : Il nuovo singolo Familiar di Liam Payne con J Balvin in arrivo: la collaborazione tra il cantante degli One Direction e la popstar latina sarà finalmente rilasciata questa settimana! In attesa dell'album di inediti da solista, uscirà venerdì 20 aprile Familiar di Liam Payne con J Balvin. Il nuovo singolo sarà accompagnato da un videoclip, girato negli scorsi mesi a Miami. Effettuando il pre-save tramite Spotify alla seguente pagina, è ...

Liam Payne conferma che la One Direction reunion ci sarà : “Succederà a un certo punto, in futuro“: con queste parole Liam Payne ha rassicurato i milioni di Directioner che aspettano di rivedere insieme la band. [arc id=”992dcb40-c670-11e5-bffd-a4badb20dab5″] In un’intervista pubblicata su Twitter da 1D Metro Manila e presumibilmente girata in Germania, visti i sottotitoli in tedesco, il cantante ha accennato al ritorno degli One Direction e ha aggiunto: “Ne abbiamo ...

Liam Payne sulla reunion degli One Direction : “Accadrà è sarà uno spettacolo da sogno” : Dichiarazioni che promettono bene quelle di Liam Payne sulla reunion degli One Direction: in occasione degli Echo Awards a Berlino, il cantante ha rilasciato un'intervista al magazine Primflash. Come da routine, gli One Direction ormai avviati alle rispettive carriere da solisti non mancano mai di parlare del proprio passato discografico: è successo recentemente con Louis e con Niall, ma sopratutto Liam Payne è il membro della band che non si ...

Liam Payne agli Echo Awards di Berlino canta con Rita Ora e smentisce il secondo figlio con Cheryl (video) : Liam Payne agli Echo Awards di Berlino 2018: il cantante degli One Direction si è esibito insieme a Rita Ora in For You. Giovedì 12 aprile si sono tenuti a Berlino gli Echo Music Awards 2018, con tanti ospiti della musica pop internazionale: da Alvaro Soler e Luis Fonsi, Jason Derulo, Alice Merton, a Liam Payne con Rita Ora e Shawn Mendes. Impegnato nella lunga tournée di promozione in tutto il mondo, Liam Payne agli Echo Awards di ...

Pace fatta tra Liam Payne e Cheryl : presto potrebbe arrivare un altro figlio : Dopo che Liam Payne aveva ammesso la crisi di coppia in una intervista, avevamo lasciato lui e Cheryl in procinto di partire per una vacanza in cui avrebbero deciso il loro destino insieme. [arc id=”8e1ad21e-8071-4924-a790-fdfac6692200″] Sembra che questa pausa abbia giovato: il cantante è stato fermato all’aeroporto di Heathrow dal MailOnline, che gli ha chiesto come andassero ora le cose in famiglia. “Alla grande, non ...

Liam Payne dopo gli One Direction - la confessione del cantante : “Mi mancano le piccole cose che facevamo insieme” (video) : La carriera da solista anche per Liam Payne dopo gli One Direction: durante un'intervista rilasciata recentemente a Tokyo, il cantante ha ammesso di provare una certa nostalgia per i tempi con la band più amata degli ultimi anni. Annunciata la pausa due anni fa, i ragazzi degli One Direction si sono detti "Arrivederci", e ciascuno di loro ha intrapreso carriera da solisti: Harry e Niall hanno già pubblicato singoli e un album, entrambi ai ...

Liam Payne in tour lontano dal figlio Bear : “Mi perdo la sua infanzia - ma devo continuare a lavorare” : Numerosi gli impegni di Liam Payne in tour in tutto il mondo, che rischiano di compromettere il suo ruolo di genitore con Bear. Attualmente al lavoro sull'album d'inediti per la sua carriera da solista, Liam Payne si trova al momento impegnato in una serie di appuntamenti dal vivo in giro per il mondo. La scorsa settimana si è esibito in due grandi eventi, tra Tokyo e Dubai, dove ha presentato al pubblico le sue hit più famose e alcune ...

Liam Payne al Pop Spring di Tokyo ricorda gli One Direction : “Cantare le vecchie canzoni è stato come tornare indietro nel tempo” : Liam Payne al Pop Spring di Tokyo ha sorpreso i fan, esibendosi in alcune canzoni molto famose degli One Direction! Il tradizionale evento musicale in occasione dell'arrivo della primavera si è tenuto nei giorni scorsi in Giappone, e Liam Payne ha preso parte come headliner del grande concerto, con una setlist che ha mandato in visibilio i fan presenti. Liam si è esibito in vecchie hit degli One Direction, da History e Drag Me Down a ...

Liam Payne a Tokyo ricorda gli One Direction due anni dopo la pausa : l’esibizione in Little Things - Drag Me Down e History (video) : Un ritorno alle origini quello di Liam Payne a Tokyo, headliner di Pop Spring 2018, tradizionale evento annuale in Giappone per le celebrazioni della primavera. Sul palco di Pop Spring, Liam Payne si è presentato con un completo totalmente arancione, ma ciò che ha sorpreso i fan presenti al concerto e sul web è stata la scaletta proposta dal cantante britannico: Liam ha cantato per la prima volta in pubblico dopo alcuni anni diversi successi ...