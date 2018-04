LG G6 l’aggiornamento ad android Oreo inizia lunedì | ma solo in Corea del Sud

Vicinissimo per LG G6 l’aggiornamento android Oreo : la situazione oggi 25 aprile : Manca davvero poco alla distribuzione del tanto atteso aggiornamento del sistema operativo Android Oreo per gli utenti che hanno deciso di puntare su un modello come il forse sottovalutato LG G6. Come stanno le cose oggi 25 aprile? In realtà dall'azienda non sono ancora arrivate date ufficiali in grado di orientarci e di farci fissare un appuntamento preciso sul calendario, ma di tanto in tanto emergono segnali da parte delle compagnie ...

Galaxy A3 2017 l’aggiornamento android Oreo è iniziato ma solo in Russia : Secondo i primi feedback Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 per il suo Galaxy A3 2017 che però al momento è distribuito solo in Russia.Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato di recente o in passato un Samsung Galaxy A3 2017: arrivano i primi feedback che l’azienda coreana sta finalmente iniziando a rilasciare l’aggiornamento ad Android Oreo.Galaxy A3 2017 l’aggiornamento ...

Alcuni Samsung Galaxy S8 hanno un problema alla batteria dopo l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo : Aumentano le segnalazioni di utenti che lamentano un serio peggioramento dell'autonomia del Samsung Galaxy S8 dopo l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo L'articolo Alcuni Samsung Galaxy S8 hanno un problema alla batteria dopo l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

LG V30 l’aggiornamento android Oreo è disponibile con funzionalità ThinQ : disponibile in Italia l’aggiornamento Android Oreo con le nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale ThinQ per LG V30: ecco i dettagli sulle principali novità.Segnaliamo a tutti i possessori italiani di un LG V30 che finalmente dopo mesi di attesa l’azienda coreana ha finalmente deciso di inviare il tanto atteso aggiornamento alla versione software Android Oreo 8.0.Aggiornamento Android Oreo per LG V30 disponibile in ...

Galaxy A5 2017 l’aggiornamento ad Android Oreo iniziato in Europa (non ancora in Italia) : Arrivano i primi feedback positivi che il Galaxy A5 2017 sta iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android Oreo in Europa (un paio di paesi): in arrivo presto anche in Italia?Buone notizie per tutti i possessori italiani di un Samsung Galaxy A5 2017 SM-A520F che stanno aspettando da tempo il tanto atteso aggiornamento alla versione software Android Oreo 8.0.Samsung Galaxy A5 2017 sta ricevendo l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: i ...

l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge è ormai imminente : Tutte le varianti USA di Samsung Galaxy S8 e Samsung Galaxy S7 edge hanno ormai ricevuto la certificazione WiFi con Android 8.0 Oreo, quindi l'aggiornamento sembra davvero imminente. L'articolo L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per Samsung Galaxy S7 e S7 edge è ormai imminente proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 finale ha una data! : Huawei Mate 10 Lite molto presto riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0: ecco la data svelata da Huawei Pakistan.I più attenti sanno che Huwei Mate 10 Lite quando è stato presentato al grande pubblico lo scorso ottobre 2017 era l’unico della famiglia Mate 10 ad non utilizzare il sistema operativo Android Oreo.Infatti Mate 10 e 10 Pro sono stati nativamente messi sul mercato con Oreo e interfaccia ...

OnePLus 5 e 5T l’aggiornamento android Oreo 8.1 OxygenOS 5.1 è iniziato : le novità : Il software OxygenOS 5.1.0 basato sulla versione Android Oreo 8.1 destinato agli OnePLus 5 e 5T ha iniziato il rilascio a livello internazionale: ecco le principali novità.Dopo l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 avvenuto a fine febbraio 2018, vi segnaliamo che gli OnePLus 5 e 5T da poche ore stanno iniziando a ricevere l’upgrade del software Oxygen OS 5.1.0 che è basato sulla versione 8.1 del sistema operativo mobile di ...

Huawei Honor 7X ecco quando riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo : ecco quando Huawei invierà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 con interfaccia Emotion 8.0 sul suo smartphone di fascia media Honor 7X: i dettagli.Tutti i possessori di un Honor 7X, il dispositivo di fascia media del secondo marchio di smartphone di Huawei, sanno già che il telefono è nella lista per ricevere l’aggiornamento alla versione Android Oreo 8.0.Honor 7x svelata la data in cui Huawei rilascierà l’aggiornamento ad ...

Nokia 3 inziato l’aggiornamento ad Android Oreo : Arriva il comunicato ufficiale che il Nokia 3 ha iniziato a ricevere a livello internazionale l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0: un plauso ad HMD Global.HMD Global l’azienda finlandese che detiene il marchio Nokia è tornata sul mercato degli smartphone da poco più di 8 mesi ma sta già riscuotendo un buon successo commerciale.Punto forte dei nuovi dispositivi Nokia sembra essere il supporto piuttosto costante e abbastanza veloce ...

Accelerazione LG G6 sull’aggiornamento android Oreo : nuovi tempi di uscita l’11 aprile : Arrivano ulteriori segnali incoraggianti per coloro che in questi mesi hanno acquistato un LG G6 qui in Italia e che, a conti fatti, sono ancora fermi al palo per quanto concerne la distribuzione dell'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo. Non molto tempo fa, sulle nostre pagine, abbiamo condiviso coi nostri lettori un punto della situazione riguardante la vicenda, avanzando la forte ipotesi che l'appuntamento dovrebbe essere fissato ...

Huawei P8 Lite 2017 : con l’aggiornamento android Oreo ci sarà pure Treble : Huawei P8 Lite 2017 quando riceverà l’aggiornamento ad Android Oreo 8.0 molto probabilmente verrà pure attivato il supporto Treble: ecco i dettagli.Buone notizie per tutti coloro che hanno acquistato a suo tempo o di recente un Huawei P8 Lite 2017: il prossimo importante aggiornamento porterà interessanti novità.Infatti il P8 Lite 2017 è nella lista dei dispositivi Huawei che riceveranno entro la fine del 2018 l’aggiornamento ad ...

Android Oreo per Galaxy S7 - S7 Edge - A5 e A3 2017 l’aggiornamento è in arrivo! : L’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo è in arrivo per Galaxy S7, S7 Edge, Xcover 4, A5 2017 e A3 2017, tutti certificati presso il sito Wi-Fi Alliance.Dopo il rilascio di Android Oreo 8.0 per i dispositivi di punta, come i Galaxy S8 e Galaxy Note 8 in Italia, molto presto Samsung inizierà a rilasciare l’aggiornamento alla versione Oreo anche per i Galaxy S7, S7 Edge, Xcover 4, Galaxy A5 2017 e A3 2017.Continue reading Android Oreo per ...

Il tuo smartphone Android supporta Treble dopo l’aggiornamento ad Android Oreo? : Il vostro smartphone aggiornato ad Android Oreo 8.0 supporta il progetto Treble di Google? Ecco la lista dei dispositivi aggiornata ad aprile 2018.Uno dei principali difetti del sistema operativo mobile di Google, Android, è quello della deframmentazione delle versioni software: sul mercato ci sono tante varianti installate sui vari smartphone e tablet venduti in tutto il mondo.Molto spesso gli aggiornamenti alle versioni successive e più ...