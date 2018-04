L' euro torna sotto 1 | 21 dollari ai minimi da 3 mesi e mezzo

Cervia Città Giardino giunge alla 46° edizione : torna a maggio la mostra d’arte floreale più grande d’europa : La primavera è la stagione dei fiori, che con i loro colori pastello e il profumo inebriante, dipingono le giornate di leggerezza e incanto. È la natura, bellezza, che veste di verde le più belle città italiane!E di verde si 'veste' Cervia, in provincia di Ravenna, che anche quest'anno ospita la mostra d'arte floreale a cielo aperto più grande d'Europa: nella sua pineta, tra mare e saline, nel mese di maggio il ...

Mediaset nel 2017 torna all’utile : 90 - 5 milioni di euro | Pier Silvio Berlusconi : “Soddisfatto - usciamo da momento buio” : Mediaset nel 2017 torna all’utile: 90,5 milioni di euro | Pier Silvio Berlusconi: “Soddisfatto, usciamo da momento buio” Il gruppo di Cologno ha registrato ricavi a 3,63 miliardi Continua a leggere

MotoGp Usa - Dovizioso : «Non è male tornare in europa da primi» : Sono le sue parole ai microfoni di Sky Sport. CONTRATTO Sul problema del rinnovo del contratto Dovizioso ha ammesso: ' Sono abbastanza bravo a gestire queste cose. È logico che sarebbe stata meglio ...

Torna il Romaeuropa Festival 2018 - dal 19 settembre al 25 novembre a Roma : Si è svolta questa mattina a Roma la conferenza stampa della nuova edizione del Romaeuropa Festival 2018, che si preannuncia ricca di novità. 27 i luoghi del Festival che ospiteranno 68 progetti per 168 repliche oltre a mostre, installazioni, convegni e percorsi di formazione; circa 55.000 posti di spettacolo in vendita, 38 prime nazionali e 29 programmi internazionali, 10 coproduzioni, per un’edizione che supera i confini europei aprendosi ...

Judo - europei 2018 : i convocati dell’Italia. Fabio Basile nella nuova categoria - torna Rosalba Forciniti - Gwend da medaglia : 16 azzurri a Tel Aviv : Gli Europei 2018 di Judo si disputeranno a Tel Aviv (Israele) dal 26 al 28 aprile. L’Italia sarà presente con 16 atleti (7 donne e 9 uomini). Come ha dichiarato il Presidente Domenico Falcone, sarà una Nazionale molto competitiva che potrà schierare due medaglie olimpiche: Fabio Basile, Campione Olimpico a Rio 2016, che si cimenterà nella nuova categoria di peso (73kg) e Rosalba Forciniti che torna sul palcoscenico continentale dopo una ...

L'Aquila - le Zebre e i Dragoni : il grande rugby torna al Fattori - in migliaia per la sfida ai gallesi nella coppa europea Top 14 : ... con la sua tradizione e la sua storia, si è sempre fatta portatrice, in Italia e in Europa, del vero spirito del nostro sport. Siamo felicissimi essere qui, speriamo possa esserci tanta gente'. La ...

Questa sera torna eurolive : riempiteci di domande per il nostro Q&A : Da ormai alcune settimane la nostra rubrica Eurolive, in onda ogni martedì sera, si è trasformata in un vero e proprio Q&A in cui rispondiamo a tutte le vostre domande. Curiosi di avere novità sui vostri giochi preferiti? Desiderosi di ottenere nuove informazioni sulla vostra console di riferimento? Questo è il luogo giusto per chiederlo.Per farlo basta commentare Questa news e le domande più interessanti verranno lette in diretta da ...

Roma da leggenda - è una Champions SPQR : l’Impero è tornato in europa - un’impresa firmata “Di Francesco” : Scettici ammutoliti ovunque in Europa, dal Derby del Mediterraneo tra Roma e Barcellona e quello tutto inglese del profondo nord tra City e Liverpool. Le due squadre più forti del mondo eliminate a sorpresa da outisder che nel rispettivo campionato sono entrambe al 4° posto e lottano per ottenere di nuovo anche per il prossimo anno la qualificazione in quella Champions League in cui quest’anno stanno dando spettacolo. In beffa alle quote ...

Ritornano gli SCONTI ONLINE su euronics.it : 9-25 Aprile 2018 : Ritorna sul sito web di Euronics la promo SCONTI ONLINE che fino al 25 Aprile 2018 mette in sconto tantissimi prodotti. Ecco le migliori offerte ONLINE e per pochi giorni attiva la promozione di Euronics SCONTI ONLINE Da Euronics arriva la promo SCONTI ONLINE ONLINE che solo per la parte centrale di Aprile 2018, offre una importante SCONTIstica […]

Tornano i CinemaDays - i giorni per vedere i film a 3 euro : Tornano i CinemaDays, l’iniziativa del Ministero dei beni culturali per promuovere la visione dei film nelle sale. La nuova edizione parte con quattro giorni, fino al 12 aprile, in cui è possibile recarsi nei cinema aderenti e vedere le proiezioni anche delle pellicole in prima visione a soli 3 euro. La precedente edizione della manifestazione, tenutasi fra il 2016 e il 2017, aveva portato nelle sale 8 milioni di persone a prezzo ...

A volte ritornano : Tajani forse capo operativo di FI. Pittella scelga : senatore o eurodeputato? : I due europarlamentari si ritrovano su fronti opposti. Il fedelissimo di Berlusconi in pole position per il coordinamento del partito, il democratico, eletto al Senato, deve decidere -

