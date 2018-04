Leonardo - accordo con la Difesa australiana per nuovo centro di riparazione e revisione : Leonardo rafforza la propria presenza in Australia , Paese dove è presente da oltre 50 anni con la fornitura di diverse soluzioni per applicazioni civili e militari. L'azienda italiana attiva nei ...

Leonardo : accordo con Federmanager su prepensionamenti dirigenti : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – Leonardo e Federmanager, unitamente al coordinamento delle Rsa dirigenti di Gruppo, hanno sottoscritto l’accordo sui prepensionamenti secondo quanto previsto dalla Legge Fornero. L’intesa coinvolgerà fino a un massimo di 65 dirigenti che matureranno i requisiti per il pensionamento nell’arco temporale massimo dei 4 anni successivi alle uscite programmate nel biennio 2018-2019. L’accordo ...

Leonardo : firmato accordo di finanziamento per Ocean2020 : Roma, 28 mar. , askanews, - È stato firmato oggi dal gruppo italiano della difesa Leonardo l'accordo di finanziamento per Ocean2020, il più importante progetto relativo al bando di gara del Fondo ...

Leonardo : Uil - accordo prepensionamenti in giusta direzione : Roma, 13 mar. (AdnKronos) – “L’accordo tra sindacati e società Leonardo che consentirà il prepensionamento a 1100 lavoratori, utilizzando l’isopensione, va nella giusta direzione per continuare a reintrodurre una flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 63 anni”. Ad affermarlo è il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, che, in una nota, ricorda come “nell’ultima legge di bilancio ...

Leonardo : accordo su 1.100 prepensionamenti : Leonardo e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il Protocollo di intenti sui prepensionamenti. L'accordo coinvolgerà 1.100 dipendenti, su base volontaria, che matureranno i requisiti nell'...

Leonardo - accordo coi sindacati per 1.100 prepensionamenti : ROMA - Leonardo e sindacati sono pronti ad un via libera ufficiale ai prepensionamenti. Il gruppo aerospaziale e le organizzazioni sindacali hanno infatti sottoscritto un 'Protocollo di intenti' sui ...

