Lega Serie A | il 7 maggio assemblea su governance

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio convoca riunione urgente sul caso MediaPro : La Lega Serie A comunica di avere convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo MediaPro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei Diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021. Ieri l'intermediar...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Mediapro non presenta fideiussione - pronta per ipotesi Canale Lega : Mediapro non ha presentato alla Lega Serie A la fideiussione da 1,2 miliardi attesa e ha chiarito che fornira' le garanzie finanziarie richieste solo se verra' sbloccato il proprio bando per la vendita dei Diritti tv del campionato, sospeso almeno fino al 4 maggio dal Tribunale di Milano, che ha accolto il ricorso di Sky. Il gruppo spagnolo lo ha reso noto a poche ore dalla scadenza del termine, chiarendo di aver «certificato» alla ...

Lega Serie A : sì a Juve e Napoli in contemporanea nelle ultime 2 giornate : CAMPIONATO A BLOCCHI - Secondo La Gazzetta dello Sport , inoltre, la Lega valuta dei 'blocchi' di partite da far giocare in contemporanea per le squadre in lotta per uno stesso obiettivo . Dopo il ...

Pallavolo - Serie A femminile : tante novità dopo l'Assemblea di Lega - soddisfatto il presidente Fabris : A Milano l'Assemblea delle Società di Serie A femminile: approvato il regolamento di ammissione ai Campionati 2018-19 Si è tenuta ier i , lunedì 23 aprile, a Milano, l'Assemblea delle Società aderenti ...

Domani assemblea di Lega di Serie B : L’assemblea ordinaria della Lega di Serie B è convocata per Domani alle 13, nella sede della Lega nazionale professionisti B, in via Ippolito Rosellini 4, a Milano. In discussione i seguenti argomenti all’ordine del giorno: verifica poteri; comunicazioni del presidente; informativa del direttore generale; diritti audiovisivi triennio 2018/21 e procedure competitive; mutualità di sistema: aggiornamenti e adempimenti conseguenti; ...

La Serie A unita contro la violenza sulle donne : iniziativa voluta dalla Lega calcio : La violenza sulle donne, purtroppo, è un tema ricorrente e attuale. La Lega Serie A ha voluto rendersi protagonista di un'iniziativa che ha coinvolto le squadre di Serie A in questa 34esima giornata. ...

Un rosso alla violenza - Lega Serie A lancia campagna contro violenza su donne : L’iniziativa parte dalla considerazione che solo in Italia le donnevittime di violenza sono oltre 6 milioni, una su tre nel corso della sua vita subisce una forma di violenza e nell’80% dei casi la violenza avviene entro le mura domestiche: “Ogni 30 secondi – spiega Martina Colombari, madrina della campagna insieme all’attrice Gabriella Pession – una donna subisce una violenza e ogni tre giorni una viene ...

I nuovi orari della Serie B 2018/21 : come la Lega punta a valorizzare la cadetteria : È pronta a partire l'asta per la Serie B, che potrebbe vedere protagonisti non solo Sky e Mediaset ma anche gli spagnoli di Mediapro. L'articolo I nuovi orari della Serie B 2018/21: come la Lega punta a valorizzare la cadetteria è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DIRITTI TV - MEDIAPRO : TRIBUNALE SOSPENDE BANDO/ Sky - accolto ricorso : Lega Serie A - “soluzione sia rapida” : DIRITTI tv, Sky ottiene sospensione BANDO MEDIAPRO. Le ultime notizie: TRIBUNALE di Milano deciderà il 4 maggio, quindi i tempi slittano ma la nuova stagione è alle porte...(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 19:14:00 GMT)

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Serie A : «Interesse definizione rapida della controversia» : La Lega Serie A, appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da Mediapro sui Diritti del campionato di Serie A per il periodo 2018-21, si limita a osservare che è interesse generale del calcio e dei suoi appassionati, in considerazione dei valori economici e anche sociali in gioco, una definizione rapida di qualsivoglia controversia fra le parti. Nessun ulteriore giudizio può essere espresso ...

Diritti tv - la Lega Serie A : “La soluzione della controversia Sky-Mediapro sia rapida” : La Lega Serie A spera che la soluzione della controversia tra Sky e Mediapro sia rapida, "nell'interesse generale del calcio e dei suoi appassionati" L'articolo Diritti tv, la Lega Serie A: “La soluzione della controversia Sky-Mediapro sia rapida” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Lega di serie A vuole contare di più. Figc 'Elezioni a febbraio 2019' : Molto importante, se non decisivo, sarà il nuovo contratto dei diritti tv, anche se la chiusura della vicenda sembra ancora lontana: se alla fine, come tutto il mondo del calcio auspica, si arriverà ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Brunelli (Lega Calcio) : «Sereni e fiduciosi - Mediapro lavora bene» : «Siamo sereni e fiduciosi, quelli di Mediapro sanno fare il loro mestiere molto bene, e il bando lo dimostra, se letto bene». Così il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli, sul bando dei Diritti tv del campionato, per cui l'intermediario spagnolo attende offerte entro il 21 aprile, ma non ha escluso di procedere con le trattative private fino a giugno. «I tempi sono quelli che ci hanno già indicato, è un ...