La procura diha sottoposto a sequestro probatorio ilTap (chiamato Cluster 5) per violazione della prescrizione contenuta nella valutazione di impatto ambientale (VIA). Dal sito sono stati appena espiantati 448 ulivi per consentire la costruzione del microtunnel del gasdotto. Il sequestro è stato eseguito dai carabinieri del Noe e forestali che hanno svolto accertamenti sulla base di un esposto presentato nei giorni scorsi da alcuni parlamentari.(Di venerdì 27 aprile 2018)