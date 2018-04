Le prime parole di Napolitano dopo l' intervento | Voglio tornare a camminare

Gossip : Andrea Damante è di nuovo single? Le sue prime parole Video : Da quando #Giulia De Lellis ha annunciato sui social network l'addio con #Andrea Damante, non si parla d'altro; sui siti di #Gossip e sui giornali, infatti, sono tante le indiscrezioni che stanno trapelando in queste ore sulle motivazioni di questa inaspettata rottura. L'ex tronista di Uomini e donne, dopo un lungo periodo di silenzio, ha usato Instagram per raccontare la sua verita': il veronese, oltre ad aver confermato la fine della bella ...

Gossip : Andrea Damante è di nuovo single? Le sue prime parole : Da quando Giulia De Lellis ha annunciato sui social network l'addio con Andrea Damante, non si parla d'altro; sui siti di Gossip e sui giornali, infatti, sono tante le indiscrezioni che stanno trapelando in queste ore sulle motivazioni di questa inaspettata rottura. L'ex tronista di Uomini e donne, dopo un lungo periodo di silenzio, ha usato Instagram per raccontare la sua verità: il veronese, oltre ad aver confermato la fine della bella storia ...

Nino Formicola vince L’Isola dei Famosi 2018 : le sue prime parole : Isola dei Famosi: trionfa Nino Formicola E’ finita poco fa l’ultima puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi. E a vincere il reality show vip condotto da Alessia Marcuzzi è stato nientepopodimeno che l’attore Nino Formicola, in arte Gaspare. L’uomo stasera al televoto ha battuto in ordine la popolare soubrette Francesca Cipriani, l’ex campione di pallanuoto Amaurys Perez e, dulcis in fundo, la ...

Strage di Cisterna - Antonietta Gargiulo : “La mia vita è un miracolo”/ Le prime parole : “Il male non ha vinto” : Strage di Cisterna di Latina, parla Antonietta Gargiulo: “La mia vita è un miracolo. Il male non ha vinto”. La moglie del carabiniere Luigi Capasso rompe il silenzio con un messaggio audio(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 19:31:00 GMT)

Strage di Latina - le prime parole di Antonietta Gargiulo : «Il male non ha vinto» video : Le parole della donna ferita dal marito Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso lo scorso 28 febbraio le due figlie Martina e Alessia a Cisterna di Latina

Strage di Latina - le prime parole di Antonietta Gargiulo : «Il male non ha vinto» : Le parole della donna ferita dal marito Luigi Capasso, il carabiniere che ha ucciso lo scorso 28 febbraio le due figlie Martina e Alessia a Cisterna di Latina

Rita Dalla Chiesa - il dolore per la morte di Frizzi : le prime parole : Rita Dalla Chiesa, morte Fabrizio Frizzi: le prime parole dell’ex moglie Lui un autentico gentiluomo, lei una signora della tv. Nella vita sono stati una coppia per anni, ma anche quando l’amore è naufragato sono sempre rimasti in ottimi rapporti con rispetto e amicizia. Gli ex coniugi Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, che sono stati sposati dal 1992 al 1998, […] L'articolo Rita Dalla Chiesa, il dolore per la morte di ...

Casellati - a NewsMediaset le prime parole da presidente : “Mi immagino un Senato collaborativo” | Guarda il video : Casellati, a NewsMediaset le prime parole da presidente: “Mi immagino un Senato collaborativo” | Guarda il video Casellati, a NewsMediaset le prime parole da presidente: “Mi immagino un Senato collaborativo” | Guarda il video Continua a leggere

Camera - le prime parole del presidente Fico : 'Taglio costi politica obiettivo prioritario' : E' quanto ha detto il neo eletto presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico nel corso del discorso inaugurale del suo mandato. 'Onorerò il...

“Il mio ex e Paola?”. Ah! Le prime parole di Cecilia Rodriguez. Il commento a caldo sulla nuova - e già lanciatissima coppia formata da Francesco Monte e la bellissima ex naufraga dell’Isola dei famosi : Il flirt era iniziato sulle spiagge dell’Honduras, ora tra l’ex tronista di ”Uomini e Donne” Francesco Monte e la Madre natura di Ciao Darwin Paola Di Benedetto sembra essere scoppiata la passione. Il settimanale “Spy” ha paparazzato in esclusiva i due ex naufraghi dell'”Isola dei famosi” in un tenero bacio, subito dopo l’ultima diretta. “Non lo leggo in diretta, ma Francesco mi ...

Rosa Di Domenico - le prime parole dopo il ritorno a casa : "Grazie a tutti" : Un lungo, lunghissimo abbraccio con la madre e il padre. Poi è arrivato il momento di raccontare tutto quello che è successo in questi lunghi mesi.

Genoa - ecco Criscito : le prime parole che fanno sognare i tifosi : Il Genoa piazza il colpo Criscito per la prossima stagione, importante innesto per la prossima stagione per il tecnico Ballardini, si tratta di un calciatore di grande qualità ed esperienza che sicuramente farà la differenza. “voglio vincere qualcosa col Genoa”, le dichiarazioni del calciatore come riporta Genoa Channel. “Sette anni fa avevo dichiarato che il mio sogno era di tornare al Genoa ed è ancora quella. E poi vincere ...

Fabio Fulco - prime - durissime - parole da ex di Cristina Chiabotto : 'Non ho nessuno da ricordare' ESCLUSIVO : Sono scappato in Cina… me ne sono andato dall'altra parte del mondo, completamente solo, dove il telefono manco prendeva, con l'intento di metabolizzare'. Miss Italia: da Martina Colombari a ...