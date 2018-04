Le opinioni della Commissione Esterna sulla questione Autotune di Biondo

“Cara Tina ora amo lei”. L’addio di Kikò Nalli. Ormai è uscito allo scoperto - l’ex della Cipollari si è fatto beccare con la sua nuova (giovanissima) fiamma. Mentre l’ opinioni sta resta sola soletta : Mentre Tina Cipollari continua a litigare con Gemma Galgani, il suo ex marito Chicco Nalli ha ben altri pensieri. I due, dopo un lungo periodo di crisi, si sono lasciati. Da principio continuavano a condividere la stessa casa, per amore dei figli, ma poi lui ha deciso di traslocare e adesso si chiarisce molto bene il motivo. A fare la rivelazione che scotta è il settimanale Spy che ha pubblicato delle foto inequivocabili. L’hai ...

“Ingrato - vergogna”. Tutti contro Alessandro Del Piero. L’ex capitano della Juventus - oggi opinioni sta - riempito di insulti sui social. Il motivo? Quelle parole che non sono piaciute proprio a nessuno : Ci sono partite che lasciano il segno, anche in negativo, e che si portano dietro velenosi strascichi per settimane, se non mesi o anni. Una di queste rischia di essere quel Real Madrid – Juventus che ha sancito l’eliminazione tra gli applausi della squadra italiana ma che ha avuto un seguito polemico, con le parole di Gianluigi Buffon contro l’arbitro reo di aver concesso un dubbio rigore agli spagnoli a tempo scaduto. ...

“Maria - Gemma mi ha rotto il c…”. “Tina - nooo!”. Ma l’ha fatto sul serio. Mai vista una roba del genere al trono over : l’opinionista perde le staffe - esce dallo studio - ritorna ‘armata’ e si scaglia (nel vero senso della parola) contro la dama : È più cristallino dell’acqua di sorgente che Tina Cipollari e Gemma Galgani non si sopportano. In fondo, le vere protagoniste del trono over di Uomini e Donne sono proprio loro. L’opinionista storica della trasmissione e ora ‘promossa’ a tronista visto che è tornata single da un lato e la dama torinese che ancora, dopo anni, ci prova con Giorgio Manetti dall’altro. Ecco: Giorgio Manetti. Il Gabbiano, come è ...