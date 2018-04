Le gemelline scomparse nel bosco protette dal loro pitbull | “Margot è rimasta sempre con

Udine - gemelline scomparse e ritrovate nel bosco : il loro pitbull le ha protette : Udine, gemelline scomparse e ritrovate nel bosco: il loro pitbull le ha protette “Margot è rimasta sempre con le piccole”, scrive su Facebook uno dei tre volontari che hanno salvato le bimbe di 4 anni Continua a leggere

"Dormivano vegliate dal loro cane Margot" : ritrovate le gemelline scomparse nel bosco in Friuli : Erano scomparse la sera del 24 aprile verso le ore 18:30, Elisabetta e Adele, le due gemelline di quattro anni originarie di Tarcento (Udine). La madre stava preparando la cena quando le ha perse di vista. Le piccole stavano giocavano con due cani, un pitbull e un pincher quando sono sparite nel nulla. Rientrato a casa dopo un'ora, solo il secondo dei cani.Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, volontari ...

Ritrovate le gemelline scomparse - il pitbull di famiglia Margot le ha protette Video : Per fortuna che a vegliarle c'era Margot, il cane di famiglia. Un #pitbull che, a differenza di altri esemplari della stessa razza spesso protagonisti di feroci casi di cronaca, non ha azzannato nessuno. Al contrario, ha protetto le sue piccole proprietarie dalle insidie della notte e della natura. Erano accovacciate in un boschetto Elisabetta e Adele, le #gemelline di appena 4 anni e mezzo, sfuggite al controllo della mamma e scomparse da casa ...

'Ecco come ho trovato le gemelline scomparse - il pitbull non le lasciava' : volontario friulano commuove su Fb : Ore di ansia e paura, poi il lieto fine, in piena notte. Sono state ritrovate, vive e stanno bene, le due gemelline di 4 anni e mezzo scomparse nel pomeriggio di ieri in Friuli, a Stella di Tarcento, ...

Ritrovate le gemelline scomparse a 4 anni : il cane le ha vegliate e protette. «Si erano perse nel bosco» : L?urlo liberatorio è arrivato poco dopo l?1.15 della notte appena trascorsa. Elisabetta e Adele, le due gemelline di 4 anni di Stella di Tarcento, in Friuli, sono state Ritrovate...

