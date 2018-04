Le chiome fluenti delle supereroine nei cinecomic sono sessiste?

wired

(Di venerdì 27 aprile 2018) Posla chioma fluente di Wonder Woman o quella di Gamora rappresentare il simbolo di una certa forma di sessismo nel mondo deie dei fumetti? Secondo questo articolo di Racked, probabilmente sì, perché una coda di cavallo è senza dubbio molto più pratica quando devi picchiarti in cima a un palazzo con una creatura arrivata da chissà quale dimensione. Prima di rispondere a questa tesi però, facciamo qualche passo indietro. I supereroi posessere considerati alla stregua di versioni moderne e aggiornate degli eroi epici,divinità che una volta popolavano i racconti dell’uomo. Hanno poteri simili, litigano, bisticciano e si combattono da sempre, proprio come facevano Zeus e soci. In alcuni casi, come Thor, arrivano direttamente dalle mitologie del passato e le aggiornano con figure che sappiano mescolare antico e moderno. Questo pantheon è stato creato inizialmente ...