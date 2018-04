Lazio | Luis Alberto saluta Iniesta | ' Grazie Don Andrès' Inzaghi riabbraccia Lukaku

Lazio - con Luis Alberto torna la fantasia al potere : Alla ricerca della consacrazione. Trascinare la Lazio in Champions League ed entrare ancora di più nella storia del club a colpi di assist e gol. Scontata la squalifica, Luis Alberto è pronto a ...

Lazio - Luis Alberto è entrato nel cuore dei tifosi biancocelesti : Due a zero per la Fiorentina e Lazio, che sembrava alle corde, l'allenatore Inzaghi espulso per proteste. Un quadro nerissimo in chiave Champions nella trasferta-chiave contro i viola, reduci da 6 ...

Serie A - Fiorentina-Lazio 3-4 : tris di Veretout - ma decide Luis Alberto : Sette gol, cartellini rossi, interventi della Var: succede di tutto al Franchi. La Lazio vince e resta lanciatissima nella corsa alla Champions. Perde invece una generosa Fiorentina che vede ...

Fiorentina-Lazio 3-4 La Diretta Luis Alberto regala il vantaggio : Si gioca all'Artemio Franchi di Firenze l'interessantissima sfida tra Fiorentina e Lazio per la 33esima giornata di Serie A: i viola vogliono riprendere a vincere dopo lo 0-0 casalingo con la SPAL di ...

Diretta/Fiorentina Lazio (risultato live 3-4)streaming video e tv : Felipe Anderson e Luis Alberto la ribaltano! : Diretta Fiorentina Lazio: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Corsa all'Europa ancora viva per viola e biancocelesti, 33^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:19:00 GMT)

Lazio - Luis Alberto punta la Champions : 'Ci aspetta la Fiorentina. Continuiamo a lottare' : Non ha intenzione di mollare, Luis Alberto. 'Continuiamo a lottare, alle 20.45 ci aspetta la Fiorentina. Avanti Lazio!' ha scritto su Instagram il centrocampista biancoceleste. Dopo il successo dell'...

Lazio - Peruzzi : 'Concentrati sulla corsa Champions'. Luis Alberto : 'Buttata una semifinale' : Forse perché siamo stanchi di giocare tre gare in una settimana - ha detto l'ex portiere al canale egiziano 'On Sport'. Ora la nostra attenzione è tutta focalizzata sul piazzamento utile per la ...

Pagelle / Salisburgo Lazio (4-1) : disastro de Vrij e Luis Felipe (Europa League ritorno quarti) : Pagelle Salisburgo Lazio (4-1): i voti della partita di Europa League. disastro biancoceleste che vengono eliminati dalla competizione rinunciando al sogno della semifinale.(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:08:00 GMT)

Salisburgo-Lazio 0-0 La Diretta Fuori Felipe : c'è Luis Alberto con Immobile : La Lazio di Simone Inzaghi vola in Austria alla ricerca di un risultato che permetta ai capitolini di accedere alle semifinali di Europa League, obiettivo eccezionale in relazione alle aspettative di...

Lazio - Inzaghi : 'Grande Lazio. Luis Alberto? È già un top player' : ... autore della sua 27esima rete in campionato: ' Ho segnato un gol importante che ci ha permesso di pareggiare - ha detto il bomber della Lazio ai microfoni di Sky Sport dopo il match -, poi siamo ...

Lazio - Inzaghi : 'Vittoria fondamentale. Luis Alberto è già un top player' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi dichiara: 'Era una partita da vincere, molto importante per noi. Siamo stati bravi, perché pur prendendo un gol a freddo siamo stati lucidi nel ...

Udinese-Lazio 1-2 : i soliti Luis Alberto e Immobile - biancocelesti al terzo posto : UDINE - La Lazio in un colpo solo supera l'Inter e aggancia la Roma al terzo posto. I biancocelesti espugnano la Dacia Arena dopo un inizio di match difficile in cui l'Udinese segna con Lasagna. ...

Udinese-Lazio 1-2 - Immobile-Luis Alberto e la squadra di Inzaghi va : Oddo sempre più in crisi [FOTO] : 1/11 LaPresse ...