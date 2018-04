Lavoro | Inps | in Gazzetta nuovo concorso per 967 funzionari

Lavoro : Inps - a marzo 21 - 9 mln ore cig : ANSA, - ROMA, 19 APR - A marzo 2018 sono stati autorizzati 21,94 milioni di ore di cassa integrazione con un calo del 5,3% rispetto a febbraio e del 40,9% su marzo 2017. Lo rileva l'Inps nell'...

Pensione anticipata - rivalutati il Lavoro notturno : chiarimenti dall’Inps : Novità e chiarimenti dall’Inps sulla rivalutazione dei turni lavorativi notturni ai fini della Pensione anticipata. L’Istituto ha pubblicato nei giorni scorsi la circolare n. 59/2018, fornendo indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 in merito ai requisiti e alla presentazione della domanda di anticipo pensionistico da parte dei lavoratori che svolgono turni notturni. “Tenuto conto della particolare gravosità ...

Riforma pensioni/ Dati Inps - via dal Lavoro a 63 - 5 anni : il commento di Proietti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. Dati Inps, via dal lavoro a 63,5 anni: il commento di Proietti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 aprile(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 17:46:00 GMT)

Lavoro in turni e notturno e pensione a 61 anni? Nuova circolare Inps Video : Tutti i lavoratori impegnati in attivita' organizzate in turni che comprendono anche le ore notturne potranno ottenere una maggiorazione del 50% della propria contribuzione rispetto ai requisiti di accesso delle pensioni. Questo per quanto concerne lavori in turni figli di accordi collettivi siglati prima del 2017 e in relazione ad un decreto del 2011 che istituì una speciale prestazione previdenziale per lavori #usuranti. Proprio su questo ...

NASPI e Lavoro intermittente : ok dell’Inps : L’Inps con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 2018 torna su un tema tanto importante quanto foriero di dubbi nella sua applicazione pratica: lo svolgimento di prestazioni di lavoro subordinato in costanza di NASPI. Nello specifico, con il documento citato, l’Istituto di previdenza si è preoccupato di fornire chiarimenti sul rapporto tra indennità di disoccupazione e lavoro intermittente. Prima di affrontare il messaggio Inps è bene ricordare cosa ...

Lavoro : Inps - 31/3 ultimo giorno per domanda disoccupazione agricola : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Scade sabato 31 marzo l’ultimo giorno utile per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola all’Inps. Per ottenere l’indennità di disoccupazione agricola, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario che il lavoratore agricolo presenti la domanda online all’Inps entro il 31 marzo. Il termine è perentorio, e viene posticipato solo se coincide con una domenica o con ...

Lavoro - Inps : +70mila contratti stabili : 17.47 L'incremento delle assunzioni a tempo indeterminato e delle trasformazioni dei rapporti a termine registrato a gennaio 2018 (saldo positivo per 70mila contratti tra assunzioni comprese le trasformazioni e le cessazioni) "è presumibilmente riconducibile ai nuovi sgravi introdotti dalla legge di bilancio 2018 per le assunzioni di under 35 al I contratto a tempo indeterminato". Lo si legge nell'osservatorio sul precariato dell'Inps.

Lavoro - INPS : a gennaio crescono le domande disoccupazione : Teleborsa, - In calo le ore di Cassa integrazione , CIG, autorizzate dall'INPS . Dall'ultimo rapporto dell'Istituto di previdenza emerge che a febbraio 2018 le ore di cassa integrazione ...

Lavoro - Bonus Sud e Garanzia Giovani 2018 : le circolari INPS con i requisiti Video : Al via il Bonus Sud e il Bonus Garanzia Giovani per il 2018. Sono state pubblicate le circolari INPS con i requisiti richiesti [Video]e la normativa per l’applicazione delle due misure a sostegno dell’occupazione nel Mezzogiorno, istituite lo scorso anno e confermate per l’anno in corso grazie ai nuovi stanziamenti dell’ultima legge di Bilancio. Le due circolari erano particolarmente attese in quanto riportano le istruzioni operative necessarie ...

Estate INPSieme : con Phoenix Travel Lavoro a 450 giovani per soggiorni in Italia e all’estero : Phoenix Travel del Gruppo San Marino Tourservice Spa sta cercando ragazze e ragazzi “solari e determinati” per tante destinazioni in

Lavoro - bonus giovani : le agevolazioni nella circolare dell'Inps : Teleborsa, - L'Inps ha pubblicato la circolare sull'esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di Lavoro a tempo indeterminato . nella circolare l'Inps illustra le ...

Lavoro - con controlli Inps -13% certificati malattia nella PA : Roma, 27 feb. , askanews, Dall'avvio dei controlli Inps anche sul settore pubblico, lo scorso settembre, i certificati di malattia presentati nella PA sono diminuiti del 13% nel terzo quadrimestre ...