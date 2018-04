Lavoro - corsa alla terra per 30 mila giovani : Con un ritorno epocale che non avveniva dalla rivoluzione industriale, è corsa alla terra per quasi 30 mila giovani che nel 2016/2017 hanno presentato in Italia domanda per l'insediamento in ...

Liguria - riparte la corsa al “Lavoro fisso” Presentate 2.300 domande per 8 posti : Il sogno del posto “sicuro” è sempre vivo: a Genova concorsi in Comune, Asl, Alisa e Città metropolitana

Corsa al Lavoro fisso in Regione Liguria 2.300 domande presentate per 8 posti : Il sogno del posto “sicuro” è sempre vivo: a Genova concorsi in Comune, Asl, Alisa e Città metropolitana

Regione - i cambi in corsa di Fontana : Trasporti alla Lega - Lavoro a Sardone. Giallo sulla scelta di Lara Magoni : Manca qualcosa più delle ultime limature. Per chiudere la nuova giunta regionale s'attende che Forza Italia definisca la composizione della sua parte di squadra. Il presidente Attilio Fontana conta di ...