Lavaggio del sottopasso del Movicentro a Cuneo | 4 clochard africani invitati ad

Torino - l'Università di Torino lancia l'asilo aziendale "senza distinzioni di genere" e Salvini attacca : "E' Lavaggio del cervello" : Il leader della Lega: "Ma vi pare normale? Non è questo il futuro che ho in mente per i nostri figli". Il rettore Ajani: "Progetto bellissimo"

Diete macrobiotiche e Lavaggio del cervello : la storia di un impero new age Video : I farmaci non curano, tolgono semplicemente i sintomi, la medicina uccide, i medici sono degli assassini. Questo era l'inquietante messaggio con cui Mario Pianesi, leader della alimentazione macrobiotica in Italia, accoglieva gli adepti nella sua presunta psico setta. Mario Pianesi, 73 anni, sua moglie Loredana Volpi, 51 anni, e altri due suoi collaboratori sono indagati dalla Procura di Ancona per una serie di ipotesi di reato che vanno ...