Royal Baby - si chiama Louis Arthur Charles/ Ecco il nome scelto per il terzogenito : l’attesa è finita : Il nome del terzo arrivato nella famiglia di Kate e William omaggia il nonno paterno e accontenta i boomakers: il bambino si chiamerà Louis Arthur Charles. (Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Governo - l'attesa di Mattarella e i due forni - quasi - chiusi di Di Maio : Tutto fermo. Dopo l'esplorazione chiusa ieri 'positivamente' dal presidente della Camera, Roberto Fico, il Quirinale attende che 5Stelle e Pd ascoltino le loro basi, cerchino di arrivare a un punto di ...

Audio e testo di Tutto Ok di Raige - il nuovo singolo in attesa dell'album e del tour nei club a maggio : Tutto Ok di Raige è il nuovo singolo in radio da venerdì 27 aprile e disponibile sulle piattaforme digitali streaming e download. Il brano segna il ritorno discografico dopo un anno e mezzo dal suo ultimo singolo Togliamoci la voglia con Giulia Luzi, presentato al Festival di Sanremo 2017. Tutto Ok di Raige ...

Previsioni meteo - per weekend e primo maggio attesa pioggia - : ll maltempo caratterizzerà le giornate del 28 e 29 aprile in tutta Italia. Nuvole e pioggia soprattutto nelle aree appenniniche e in Sardegna anche durante la giornata festiva del primo maggio. IL ...

In attesa del reveal di Shadow of the Tomb Raider le prime immagini di gioco : Nella giornata di oggi, 27 aprile, Square Enix ha in programma di rivelare i primi dettagli completi per l'imminente, nuova avventura di Lara Croft su console e PC: Shadow of the Tomb Raider. Tuttavia, in anticipo rispetto all'atteso evento, la pagina Amazon del nuvoo gioco di Square Enix è stata recentemente aggiornata e, con essa, sono arrivate le prime immagini del gioco. In totale, ci sono dieci screenshot di Shadow of the Tomb Raider che ...

Nuovo Governo - nuova attesa - : Concluso il mandato esplorativo di Fico, avviato il dialogo fra Movimento 5 Stelle e Centrosinistra: per ora niente intesa.

Fico : 'Missione compiuta - dialogo M5s-Pd avviato'. Mattarella - e Di Maio - in attesa dell'esito della direzione dem : 'C'è dialogo fra Movimento 5 stelle e Partito democratico. Il mio mandato si chiude con esito positivo'. Così il presidente della Camera dopo aver riferito al capo dello Stato sulla sua esplorazione. ...

Btp saldo dopo Bce - ma spread su Bund in ampliamento in attesa aste : dopo il consiglio di politica monetaria di Francoforte e della successiva conferenza stampa, il Btp appare saldo, coerente al rialzo della mattinata, con il Bund che però fa leggermente meglio determinando un lieve ...

Volley - Nations League 2018 : attesa per la nuova Italia - domani le convocazioni. Quali azzurri saranno in lista? Corsa verso il Mondiale : Chicco Blengini, CT della Nazionale Italiana di Volley maschile, è pronto per diramare le sue prime convocazioni stagionali: domani uscirà la prima lista per la Nations League, il torneo che sostituisce la World League. Si preannuncia un gruppo di 26-28 atleti (ma ne sapremo di più tra poche ore) in vista del collegiale che scatterà il 5 maggio (l’eventuale gara5 di Finale Scudetto si giocherà il giorno successivo, poi Civitanova e Perugia ...

'L'attesa' di De Scalzi lontano dai New Trolls : Dopo 50 anni di carriera sui palchi di tutto il mondo, il leader e fondatore dei New Trolls Vittorio De Scalzi torna con 'L'attesa' , in uscita domani, 27 aprile, per FermentiVivi/Aerostella, un album di inediti interamente composto, arrangiato, ...

BTP positivo con Bund in attesa Bce e aste - cds a minimi da 2014 : In attesa del consiglio di politica monetaria di Francoforte nel pomeriggio, dal quale non si prevedano novità né sul fronte dei tassi né sulla cosiddetta 'exit strategy' dal programma degli acquisti Qe, sul Btp continua a ...

Audi A1 - Senza veli in attesa del debutto : Si avvicina il debutto della seconda generazione della Audi A1, previsto per la fine del 2018. Quelle che vi proponiamo sono le più recenti foto spia della vettura, che appare in una veste inedita e priva delle pellicole protettive viste in precedenza.Allestimento sportivo. Nelle immagini possiamo vedere per la prima volta i paraurti della nuova A1 Senza veli. Quello anteriore, in particolare, è dotato di vistose prese d'aria che potrebbero ...

