L’arbitro Oliver torna su Real-Juve | “Sono stati giorni difficili”

Real Madrid-Juventus - il retroscena delL’arbitro Oliver : “sono stati giorni strani…” : Non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League tra Real Madrid e Juventus, nel mirino l’arbitro Oliver dopo il rigore fischiato ai Blancos. Sono stati giorni difficili per l’arbitro, ecco l’intervista: “Sono stati dei giorni strani – ha spiegato Oliver sul sito web della Football Association inglese – E’ stato però bello che così tante persone mi abbiano dato il loro supporto. E’ ...

Uefa - ferma condanna per minacce alL’arbitro Oliver : La Uefa “condanna con fermezza le minacce rivolte all’arbitro Michael Oliver e a sua moglie” dopo la sfida dei quarti di Champions tra Real Madrid e Juventus al Bernabeu. “Ci siamo messi in contatto con loro per offrire il nostro supporto e confidiamo che le autorità competenti agiscano contro quegli individui che si sono comportati in modo inappropriato sui social media e non solo”, fa sapere la federcalcio europea ...

Real-Juve - minacce e insulti alla moglie delL’arbitro Oliver. Polizia britannica apre inchiesta : minacce di morte, insulti sessisti, offese. Gli account social di Lucy Oliver, la moglie dell’arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions League tra il Real Madrid e la Juventus, sono entrati nel mirino degli haters. La Polizia britannica, come riporta la Bcc, ha aperto un’indagine sull’accaduto. Ma altre minacce sono arrivate anche sul cellulare della donna, il cui numero privato è finito online. Quel grandissimo ...

Real Madrid-Juve - minacce di morte alla moglie delL’arbitro Oliver : la polizia inglese apre un’inchiesta sugli juventini violenti - guai in vista anche per la società : Gli strascichi polemici di Real-Juve non sono ancora finiti, anzi il tutto si sta amplificando pericolosamente. Infatti, gli account social di Lucy Oliver, la moglie dell’arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions, sono stati inondati minacce di morte verso il marito e insulti sessisti. Lo riporta la Bbc che pubblica alcune frasi offensive rivolte: “devi crepare tu e quel pezzo di m…a di tuo marito”, scrive ...