L' Antitrust multa Vodafone per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica

Vodafone - multa Antitrust di 4 - 6 milioni per pubblicità sulla fibra ottica : “Una condotta omissiva e ingannevole” : Prima i 4,8 milioni di euro a Tim. Poi i 4,25 a Wind Tre e i 4,4 milioni a Fastweb. Ora è il turno di Vodafone. L’Antitrust ha multato la società di telecomunicazioni per 4,6 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica, la stessa sanzione emessa nei confronti delle concorrenti nelle scorse settimane. E con le stesse parole viene commentata la condotta, definita “omissiva e ingannevole”. “Vodafone ha ...

Vodafone : da Antitrust multa da 4 - 6 mln per pubblicità ingannevole : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – Dall’Antitrust arriva una multa da 4,6 milioni di euro a Vodafone Italia per una pratica commerciale scorretta. Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Vodafone, si legge nella nota dell’Autorità, a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime ...

Vodafone : da Antitrust multa da 4 - 6 mln per pubblicità ingannevole (2) : (AdnKronos) – In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo ‘fibra’, rileva l’Authority, “non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta. L’assenza di un’informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio pubblicizzato impedisce, dunque, al ...

Antitrust multa Fastweb su fibra ottica : 21.37 L'Antitrust ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Fastweb con una multa da 4,4 milioni di euro. Nelle campagna pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in fibra ottica, si legge in una nota, Fastweb "ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell'offerta, sui limiti geografici di copertura, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in funzione ...

Fastweb - multa Antitrust di 4 - 4 milioni per pubblicità ingannevole su fibra ottica : L’Antitrust ha multato Fastweb per 4,4 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica. Una sanzione “fotocopia” a quelle già emesse nei confronti di Wind Tre e Tim nelle scorse settimane, rispettivamente di 4,25 e 4,8 milioni. Secondo il Garante della concorrenza e del mercato, la società di telecomunicazioni “ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, sui ...

Antitrust : bollettini ingannevoli a imprese - multa a A-286 Suarl : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – L’Antitrust, a conclusione della sua istruttoria, ha accertato una pratica commerciale scorretta nei confronti della società A-286 Suarl e ha deciso di sanzionarla con una multa da 500 mila euro. Lo rende noto l’Autorità in un comunicato. Sulla base degli accertamenti effettuati e di quanto indicato in numerose richieste di intervento pervenute a decorrere dal 12 giugno 2017, trasmesse dalla Guardia ...

Antitrust : bollettini ingannevoli a imprese - multa a A-286 Suarl (2) : (AdnKronos) – L’Autorità ha accertato che le specifiche modalità con cui A-286 Suarl realizza e veicola il proprio messaggio dal punto di vista grafico come dal punto di vista del contenuto e temporale “costituiscono espedienti che la società utilizza per condizionare indebitamente le imprese destinatarie di tale comunicazione, inducendole artatamente ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti ...

Wind Tre - multa Antitrust di 4 - 25 milioni per pubblicità su fibra ottica e traffico dati : “Condotta omissiva e ingannevole” : Pubblicizzava offerte che garantivano di poter navigare online con lo smartphone senza limiti (ma non era proprio così). E ometteva di indicare tutte le condizioni (e i limiti) della sua fibra ottica. Ora è intervenuta l’Antitrust, che ha multato Wind Tre Spa per 4,25 milioni di euro e ha definito “omissiva e ingannevole” la sua condotta. Secondo il Garante della concorrenza e del mercato, la società di telecomunicazioni ha ...