La versione Switch di Fortnite potrebbe essere presentata all' E3 2018

Spunta una data di uscita per la versione Switch di Dark Souls Remastered : Dark Souls Remastered per Nintendo Switch è stata un'altra gradita sorpresa per i possessori della console ibrida ma, come probabilmente saprete, poco fa Bandai Namco, attraverso un veloce comunicato stampa, ha confermato il rinvio dell'uscita del suo gioco per Switch.Quando arriverà, quindi, Dark Souls Remastered sull'ibrida della grande N? Nel comunicato si parlava di una generica release fissata per l'estate ma, stando a quanto comparso su ...

Nintendo Switch : il software di sistema si aggiorna alla versione 5.0.2 : Come segnalato da Nintendoeverything, l'ultimo aggiornamento di sistema per Nintendo Switch è appena diventato operativo. A partire da ora, tutti gli utenti dell'ibrida possono scaricare la versione 5.0.2 del firmware.L'aggiornamento di oggi apporta miglioramenti generali alla stabilità del sistema per migliorare l'esperienza dell'utente. Nintendo ha comunicato che l'update interviene in particolare su quanto segue:Un aggiornamento meno corposo ...

La versione Switch di Wolfenstein 2 : The New Colossus è ancora in fase di ottimizzazione : La versione Nintendo Switch di Wolfenstein 2: The New Colossus rappresenta certamente un'altra delle graditissime sorprese per tutti gli utenti dell'ibrida che, entro quest'anno, potranno mettere mano all'apprezzato sparatutto.Il gioco è stato visto in azione in occasione del PAX East di Boston e ora Bethesda aggiorna i fan sullo stato dei lavori. Come segnala GoNintendo, la compagnia ha comunicato tramite Twitter, rispondendo ai fan, che ...

Dragon Quest 11 : la versione Nintendo Switch sarà basata su quella PS4 : Square Enix ha rivelato con parsimonia dettagli sul cosa aspettarsi da Questo nuovo Dragon Quest 11 per Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything.Il gioco è giù uscito in Giappone lo scorso anno e ora sta dirigendosi anche verso il mercato occidentale con una release attesa per settembre, mentre la versione per la console ibrida della grande N sembra ancora lontana.Per quanto ha confermato ora il producer del gioco Hokuto Okamoto, Dragon Quest ...

In arrivo una versione Switch di Football Manager : Football Manager arriverà anche su Nintendo Switch, l'apprezzato e popolare gioco Manageriale, già messo a listino per la console dal servizio rating coreano, vedrà la luce anche sull'ibrida della grande N.A quanto pare, come riporta GoNintendo, i fan di Football Manager potranno guidare il loro club alla vittoria anche su Switch. La conferma arriva da Mile Jacobson su Twitter, il direttore del franchising, il quale afferma che il titolo ...

Dragon Quest XI : la versione Switch richiederà ancora molto tempo : Poco tempo fa, come saprete, Square Enix ha ufficialmente annunciato l'arrivo del suo Dragon Quest XI in occidente per PlayStation 4 e PC, ma la compagnia ha confermato che il gioco sbarcherà anche su Nintendo Switch (e 3DS).Ma quando potranno mettere le mani su Dragon Quest XI i possessori di Switch? A quanto pare bisognerà aspettare ancora a lungo, stando a quanto dichiarato dal producer Hokuto Okamoto in un'intervista con Gamespot. L'attesa ...

Wolfenstein 2 : ecco il primo gameplay per la versione Switch catturato in direct feed : Wolfenstein II: The New Colossus sta per giungere anche per Nintendo Switch, si tratta infatti di uno dei titoli che erano presenti al PAX East 2018 che si sta svolgendo a Boston proprio in questi giorni.Come possiamo vedere da video proposto qui di seguito, ora è finalmente disponibile in rete la versione integrale del filmato precedentemente catturato off-screen, grazie ai ragazzi di GameXplain.Si tratta di un gameplay di 25 minuti nel quale ...

Un breve video gameplay off-screen mostra la versione Switch di Wolfenstein 2 The New Colossus : Come ormai saprete, Wolfenstein 2 The New Colossus arriverà anche su Nintendo Switch e l'annuncio, insieme a quello di DOOM, è stata una vera sorpresa per tutti i possessori della console ibrida.Al momento non state condivise notizie sulla data di lancio di Wolfenstein 2 The New Colossus per Switch, tuttavia, grazie a un filmato condiviso da US Gamer, possiamo dare un veloce sguardo al gioco.In occasione del PAX East di Boston, infatti, il ...

Last Day of June : un video gameplay di 20 minuti per la versione Switch : Last Day of June questa settimana si aggiunge tra i nuovi titoli aggiunti all'eShop di Nintendo Switch, riporta Nintendoeverything, per cui quale occasione migliore se non questo lungo gameplay di 20 minuti per dare un'occhiata al gioco e ponderarne l'acquisto?Last Day of June è un'avventura grafica con elementi da puzzle game sviluppato del 2017 da Ovosonico e pubblicato da 505 Games. Il titolo è stato inoltre largamente distribuito, lo ...

Nintendo Switch Pro? Per Digital Foundry Nintendo potrebbe lanciare una versione con Nvidia Tegra 2 : Con il lancio di PS4 Pro e Xbox One, Microsoft e Sony hanno fornito un potenziamento dell'hardware alle proprie console ammiraglie e stando a un'analisi diffusa da Digital Foundry anche Nintendo potrebbe presto seguire le concorrenti portando sul mercato una versione Pro di Nintendo Switch.Come riporta Nintendo Life, questa nuova versione della console potrebbe inTegrare il processore Tegra 2 di Nvidia e conseguentemente allungare di molto il ...

Toys For Bob è lo studio responsabile della versione Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy : L'ultimo Nintendo Direct ha regalato altre gradite sorprese agli utenti Nintendo Switch. Tra i tantissimi annunci fatti nel corso dell'evento, quello che, probabilmente, ha catturato maggiormente l'attenzione è stato quello relativo a Crash Bandicoot N. Sane Trilogy.Il celebre gioco creato da Naughty Dog approderà sull'ibrida ma, stando a quanto comparso sul sito ufficiale di Nintendo, il team che si occuperà dello sviluppo sarà Toys For Bob, ...

Per realizzare la versione Switch di Outlast sono servite poche settimane : L'orrore di Outlast è giunto su Nintendo Switch poco tempo fa e, come saprete, il 27 marzo approderà sull'ibrida anche il secondo capitolo. della serie.Se vi state state chiedendo quanto tempo abbia richiesto questo porting per Switch, sappiate che non è stato troppo difficoltoso. Infatti, stando a quanto riportato da MyNintendonews, la versione per l'ibrida dell'esperienza horror targata Red Barrel è stata realizzata in poche settimane dal team ...

Nella versione per Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy saranno rimossi gli easter eggs di Naughty Dog : Crash Bandicoot è originariamente un'IP di Naughty Dog, per cui non stupisce come la versione restaurata della classica trilogia contenga alcuni simpatici easter egg in onore allo studio che, ormai molti anni fa, diede inizio a tutto questo.Come riporta Nintendoeverything, purtroppo, sembra proprio che questi easter egg siano destinati ad essere rimossi Nella versione per Nintendo Switch di Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, per quanto questa ...

Svelata la versione Switch di Last Day of June : Del gioco di Ovosonico, Last Day of June, ne abbiamo parlato ampiamente nelle nostra recensione tempo fa. Il titolo è stato già reso disponibile su PC e PS4 e ora, a quanto pare, arriverà anche su Nintendo Switch.Sul profilo Facebook personale di Massimo Guarini, il director di Last Day of June, è comparsa un'immagine che mostra il titolo sulla console di Nintendo con il messaggio "È qui, ed è incredibilmente bello!". Purtroppo non sono stati ...