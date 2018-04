La svolta in Corea | summit tra i due leader | Comincia una nuova storia

"Crollato il sito nucleare di Kim" - il retroscena dietro la svolta pacifica della Nordcorea : Il presidente sudcoreano Moon Jae In e il leader Nordcoreano Kim Jong Un si incontrearanno in Corea del Sud venerdì 27 aprile quando in Italia sarà ancora notte fonda. Il maresciallo Nordcoreano...

svolta della Corea del Nord : "Stop a test missilistici e nucleari" | Trump : grande notizia : La Corea del Nord ha annunciato che, a partire dal 21 aprile, sono terminati i suoi test nucleari e missilistici. La decisione è stata presa dopo una riunione plenaria del comitato centrale del Partito dei Lavoratori della Corea che ha espresso la volontà di concentrarsi sulla crescita economica.

Corea del Nord - svolta di Kim Jong-un<br>"Stop a test nucleari e missilistici". L'ONU plaude : 16.20 - L'ONU plaude alla svolta sui test nucleari e su quelli balistici intercontinentali da parte della Corea del Nord. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in riferimento alla decisione di Pyongyang di sospendere i test missilistici e nucleari ha detto: "Questo positivo passo avanti contribuisce a creare fiducia e a portare alla denuclearizzazione pacifica della penisola". La decisione era stata salutata con favore ...

Corea - la svolta di Kim : 'Stop ai test atomici' : Esulta Donald Trump , che ha twittato subito dopo la breaking news sull'annuncio di Kim: 'Una grande notizia per il mondo intero. Grandi progressi! Non vedo l'ora di partecipare al nostro summit', ha ...

Corea del Nord - svolta di Kim Jong-un<br>"Stop a test nucleari e missilistici" : Nella notte italiana una notizia importante è arrivata dalla Corea del Nord: Kim Jong-un ha annunciato che non ci saranno più test nucleari e missilistici, perché non ce ne è più bisogno. "Siamo in una nuova fase della storia" ha detto il leader del regime di Pyongyang, che si prepara a due importanti incontri, quello con il presidente sudCoreano Moon Jae-in, fissato già per il 27 aprile, e quello con il Presidente degli Stati Uniti Donald ...

Corea del Nord - Kim dice basta ai test nucleari : “Non ce n’è più bisogno”. La svolta prima del summit con Trump : “La Corea del Nord non effettuerà più test nucleari e missilistici, non ce n’è più bisogno”. L’annuncio di Kim Jong-un arriva a sorpresa, in vista dei due storici summit con il presidente sudCoreano Moon Jae-in, il prossimo 27 aprile, e con il presidente americano Donald Trump nelle settimane successive. Il leader del regime di Pyongyang ha parlato di una “nuova fase storica” in cui, se tutto andrà come deve andare, ...

Corea del Nord - la svolta di Kim Jong-un 'Da oggi stop ai test missilistici - pronti a chiudere sito nucleare' : Da un lato bisognerà fornire a Kim delle sicurezze per il suo regime, e un po' di soldi per risollevare un'economia stritolata dalle sanzioni. Dall'altro creare un protocollo per il disarmo sotto ...

Tensioni Corea – Usa - è svolta : Trump e Kim Jong-un si incontreranno : Tensioni Corea – Usa, è svolta: Trump e Kim Jong-un si incontreranno Dopo mesi di tensione crescente, minacce e insulti, i due leader saranno protagonisti di uno storico incontro che potrebbe mettere finalmente fine all’annosa questione della Penisola Coreana.Continua a leggere Dopo mesi di tensione crescente, minacce e insulti, i due leader saranno protagonisti di […] L'articolo Tensioni Corea – Usa, è svolta: Trump e Kim Jong-un si ...