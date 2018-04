La strada per uscire dalla burocrazia c' è | rimettere la politica alla guida dei Paesi

Milano : vive in strada dopo sfratto - lo accoltellano per il portafoglio : Milano, 27 apr. (AdnKronos) - Un 31 enne è stato accoltellato la notte scorsa a Cinisello Balsamo, nell'hinterland milanese, da due uomini che gli hanno portato via il portafoglio. L'aggressione, riferiscono i carabinieri, è avvenuta in via Abramo Lincoln poco prima della mezzanotte. L'uomo vive in

Cessa allarme valanghe - riaperta strada a Bionaz : Il sindaco di Bionaz, Armando Chentre, ha comunicato ieri la revoca parziale dell'ordinanza con la quale era stato disposto il divieto di transito pedonale e veicolare sul tratto di strada comunale ...

Milano : vive in strada dopo sfratto - lo accoltellano per il portafoglio : Milano, 27 apr. (AdnKronos) – Un 31 enne è stato accoltellato la notte scorsa a Cinisello Balsamo, nell’hinterland milanese, da due uomini che gli hanno portato via il portafoglio.L’aggressione, riferiscono i carabinieri, è avvenuta in via Abramo Lincoln poco prima della mezzanotte. L’uomo vive in strada da quando ha ricevuto lo sfratto dall’appartamento in cui abitava. La scorsa notte è stato avvicinato da due ...

Cecilia strada lascia Emergency : “Spero in ospedali vuoti” : Cecilia Strada lascia Emergency: “Spero in ospedali vuoti” La figlia di Gino, fondatore della Ong, su Facebook annuncia la propria uscita: “Anni importanti, difficili, entusiasmanti”. Un addio però forse legato a dissidi interni Continua a leggere

Judo - Europei 2018 : Matteo Medves astro nascente del panorama mondiale - Manuel Lombardo è sulla buona strada. Rientro incoraggiante per Rosalba Forciniti : Un nuovo fuoriclasse irrompe sulla scena dello sport italiano a Tel Aviv. Matteo Medves è lo straordinario protagonista della prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in corso di svolgimento in Israele, con una medaglia d’argento nella categoria -66 kg che luccica quasi come un oro. Medves, 24 anni a giugno, ha mostrato una freddezza e una tenuta mentale da veterano, superando avversari sulla carta più quotati di lui ed ergendosi ai ...

Emergency - Cecilia strada lascia la ong : “Spero che ospedali di guerra si svuotino” : Cecilia Strada lascia Emergency. L’annuncio è arrivato con un lungo post su Facebook. “Si è conclusa la mia lunga avventura con Emergency“, scrive annunciando la fine del rapporto con l’organizzazione umanitaria fondata dal padre Gino Strada. “Sono stati anni importanti, difficili, entusiasmanti – scrive – è stato un privilegio per me fare il mio pezzettino per nutrire, crescere e portare nel mondo ...

Siracusa : tre morti sulla strada - speranze per la quarta passeggera : Secondo i medici del Cannizzaro di Catania, Cristina Marino si salverà con il bimbo che porta in grembo. Nell'incidente hanno perso la vita il fratello e il...

Terremoto in Molise - il sindaco di Guardialfiera : “Molte persone in strada - non ci sono danni” : “Stiamo effettuando una ricognizione per il paese, soprattutto la parte vecchia. Tra poco arrivano i Vigili del fuoco per controlli piu’ approfonditi. Molte famiglie sono uscite in strada in preda al panico. Da un primo sopralluogo non ci sono danni. Stiamo girando per il paese vecchio. Al momento del sisma mi trovavo sul lago di Guardialfiera per un giornata all’aria aperta. L’ho avvertita nitidamente. Poi sono corso in ...

Fi supera la Lega in Molise e sbarra la strada ai grillini : Il popolo molisano smentisce previsioni e sondaggi. Nella regione del centro-Italia l'annunciata vittoria dei Cinquestelle non c'è, anzi il candidato del centrodestra Donato Toma con il 43,46% stacca di 5 punti quello dei grillini, Andrea Greco fermo al 38,5%. Non c'è neppure il sorpasso della Lega su Forza Italia. Gli azzurri ottengono il 9,38% contro l'8,23% della Lega. Sopra il Carroccio va anche l'altra lista vicina a Forza Italia, ovvero ...

Lazio - sulla strada per la Champions c'è un alleato bianconero in più : È un campionato a incastro. Il discorso scudetto sembrava distaccato, invece dopo la vittoria del Napoli diventa un prezioso alleato. Col fiato partenopeo sul collo della Juve, il calendario di Inter ...

Finisce fuori strada per una buca - morto motociclista 40enne : L'Aquila - Stava facendo il solito giro con gli amici a bordo della sua moto quando ha preso una buca finendo fuori strada. L'impatto contro il guard-rail è stato tremendo, a nulla sono valsi i tentativi degli altri motociclisti tra i quali c'era anche il fratello, di rianimarlo. È così che è morto Angelo Pascale 40 anni Campobasso. L'incidente è avvenuto all'uscita di Barrea, proprio quando la ...

Genova - fa pipì per strada : maxi multa da 10mila euro : Un ventunenne è stato multato con una sanzione sino a 10 mila euro perchè sorpreso dagli agenti delle volanti a fare pipì davanti ad alcuni passanti. È successo alle 3 davanti ad un bar di via Milano, ...

Foligno - tutto pronto per Festa di Scienza e Filosofia. Si parte con Gino strada e poi una marea di big come l'astronauta Paolo Nespoli : L'ultima giornata di Festa di Scienza e Filosofia, ossia quella di domenica 29 aprile, si aprirà invece con il ricordo di Fabrizio Bignami da parte dei presidenti dei principali centri di ricerca ...

Grande successo per il Natale di Roma - 35.000 persone in strada : Roma – Il 2771esimo Natale di Roma ha avuto Grande successo. Dagli appuntamenti istituzionali a quelli didattici fino alla Grande festa di domenica pomeriggio organizzata in via Petroselli. Domenica pomeriggio, tra le 14.30 e le 20, oltre 35.000 persone hanno raggiunto la strada pedonalizzata per assistere a concerti, spettacoli e animazione gratuiti. Tutte le iniziative L’evento in via Petroselli e’ stato promosso ...