meteoweb.eu

: RT @sdeangelis56: #Trump il guerrafondaio è riuscito dove i premi Nobel per la pace hanno fallito. - markorusso69 : RT @sdeangelis56: #Trump il guerrafondaio è riuscito dove i premi Nobel per la pace hanno fallito. - AValvecchia : RT @sdeangelis56: #Trump il guerrafondaio è riuscito dove i premi Nobel per la pace hanno fallito. - Sicinform : La sorella di Kim unica donna al summit | Siciliainformazioni -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Pamunjong, 27 apr. (AdnKronos) – Protagonista del disgelo fra le due Coree in occasione delle Olimpiadi, laminore del leader nordcoreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, è stata oggi l’a partecipare allo storicodi Panmunjon. Kim Yo Jong sedeva accanto al fratello, prendendo diligentemente nota di quanto veniva detto e non sembra essere intervenuta nei colloqui. Tuttavia la sua presenza al tavolo del vertice, dove erano presenti solo sei persone, appare un’altra prova dell’importanza del suo ruolo, riferisce la Cnn.Del resto è stata questa giovane 30enne la prima esponente del governo nordcoreano a recarsi in Corea del Sud dopo l’armistizio del 1953. La sua visita del 9-10 febbraio, in occasione dei giochi olimpici invernali di Pyeongchang, ha segnato l’avvio del disgelo. In quell’occasione Kim Yo Jong aveva consegnato al ...