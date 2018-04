La sorella di Kim unica donna al summit : Pamunjong, 27 apr. (AdnKronos) – Protagonista del disgelo fra le due Coree in occasione delle Olimpiadi, la sorella minore del leader nordcoreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, è stata oggi l’ unica donna a partecipare allo storico summit di Panmunjon. Kim Yo Jong sedeva accanto al fratello, prendendo diligentemente nota di quanto veniva detto e non sembra essere intervenuta nei colloqui. Tuttavia la sua presenza al tavolo del vertice, ...

Kim attraverserà il confine a piedi - accompagnato dalla sorella . Tutti i dettagli dello storico vertice con Moon : Il leader nordcoreano Kim Jong-un attraverserà la linea di demarcazione militare che separa le due Coree domani mattina alle 9.30 (le 2.30 del mattino in Italia), per partecipare, dieci minuti dopo, alle 9.40, a una cerimonia ufficiale di benvenuto. Ad aspettarlo, sulla linea di demarcazione militare a Panmunjom, ci sarà il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in. Kim attraverserà il confine a piedi e Moon saluterà ...

Corea - procede il dialogo : Kim manda la sorella in America : Per lanciare il dialogo con gli Stati Uniti in tema di denuclearizzazione, Kim Yong-un starebbe pensando di inviare a Washington sua sorella, Kim Yo-jong. A riferire dell'idea nord-Coreana è una fonte diplomatica di Seul che ha parlato in forma anonima al South China Morning Post.Secondo la fonte la 30enne sarebbe oggi "l'arma diplomatica più potente" nelle mani del regime. Proprio il mese scorso è stata Yo-jong a ...