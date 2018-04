La roccaforte renziana fedele al suo leader

huffingtonpost

(Di venerdì 27 aprile 2018) La Toscana, Firenze. Il "centro di gravità permanente" di Matteo Renzi direbbe Franco Battiato, che nel 1981 incluse questo famoso brano nell'album "La voce del padrone". E la voce del padrone l'ex premier è andato a farla sentire ai fiorentini il 25 aprile, in piazza Santa Croce a chiedere un'opinione su un governo con il Movimento 5 Stelle. I no ai grillini si sono sprecati, e il segretario dimissionario li ha offerti ai giornalisti come prova che l'accordo non s'ha da fare. Nel merito si pronuncerà la direzione convocata per il 3 maggio e in Toscana, come nel resto d'Italia, la divisione tra "aperturisti" e "aventiniani" c'è e si sente. Nella terra del "Giglio magico" il partito non è contendibile. Il fronte renziano si mostra compatto sul no ai 5 Stelle, mentre chi fa riferimento ad Andrea Orlando vorrebbe andare a vedere le carte in mano a Luigi ...