La resa dei conti nel Pd

In Europa la ripresa rallenta - Draghi salva l'Italia : "Continua l'acquisto dei titoli di Stato" : Resta al minimo storico il costo del denaro nell'eurozona. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europa ha deciso infatti di mantenere invariati i tassi di interesse. I tassi d'interesse rimangono addirittura...

Aggressione al bar - resa dei conti fra parenti : La Spezia - Una lite con tanto di bottiglia in pieno centro città. Un confronto "by night" tutto in famiglia e tutto albanese visto che a darsele erano due parenti. E' successo ieri sera nei pressi di ...

Roma - i 5 motivi per cui l’impresa contro il Liverpool è possibile : dall’Olimpico a Perotti - da Di Francesco ai limiti dei Reds : Si è disputata ieri la gara d’andata della semifinale di Champions League, in campo Liverpool e Roma che si sono affrontate in una partita che ha regalato grandi emozioni. Il risultato di 5-2 lascia tutto aperto in casa giallorossa, la squadra di Di Francesco ha provato a contenere nei primi minuti poi ha deciso di cambiare passo Salah e per la Roma sono stati dolori, doppietta dell’egiziano e due assist, doppietta di Firmino e gol ...

Avengers : Infinity War - la titanica resa dei conti dell'Universo Marvel. La nostra recensione senza spoiler - Best Movie : Di rado dopotutto, nell'universo Marvel e non solo, abbiamo visto un antagonista così decisivo nell'economia del racconto, così simbolico della natura dell'intera operazione: Thanos è un narcisista ...

Arriva 'Avengers : Infinity War' - il nuovo film Marvel - la più grande resa dei conti di tutti i tempi : In un viaggio cinematografico decennale senza precedenti, il nuovo film Marvel Avengers: Infinity War abbraccia l'intero Universo Cinematografico Marvel e porta sul grande schermo la più grande e ...

La Roma nella casa del Liverpool : l’impresa dei giallorossi a 6 - 95 su NetBet : La grande serata della Roma è finalmente arrivata: questa sera la formazione di Di Francesco affronta ad Anfield Road il Liverpool nella semifinale di andata di Champions League con l’obiettivo di tornare dalla trasferta inglese con un risultato positivo per poi giocarsi tutto tra una settimana all’Olimpico. I tifosi sognano di riscattarsi dopo la sconfitta […] L'articolo La Roma nella casa del Liverpool: l’impresa dei ...

Napoli - l'impresa e il sogno scudetto : il Mattino dei tifosi fa tappa a Quarto : Il Napoli sbanca Torino e sogna a occhi aperti, Anna Trieste torna a Quarto per una puntata imperdibile del Mattino dei tifosi: tutti insieme per lo scudetto.

Isola dei Famosi - finalisti : a Domenica Live/ resa dei conti : dalla Cipriani a Nino : Isola dei Famosi, finalisti: la Resa dei conti a Domenica Live. Tutti i protagonisti del reality oggi coinvolti in accesissimi faccia a faccia, da Jonathan a Perez, Cipriani, Bianca e Nino.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 14:25:00 GMT)

Milan - il Benevento è una bestia nera : storica impresa dei Sanniti a San Siro - Gattuso non ringhia più [FOTO] : 1/21 LaPresse ...

Il Colle non apprezza il teatrino dei veti : l'autocandidatura di Salvini non fa presa : Sergio Mattarella non ha apprezzato il teatrino andato in scena a palazzo Giustiniani. Con Matteo Salvini che annuncia a inizio pomeriggio l'eclissi dei veti e di avere 'fondate speranze'. Con Luigi ...

“50 infarti in sei ore”. Il cuore matto di Katia - 29 anni e una figlia appena nata. Il suo corpo - all’improvviso - impazzisce. Ma lei - tenace - non si arrende e grazie al coraggio dei medici ecco arrivare il finale a sorpresa che ha commosso l’Italia : Ventinove anni, originaria di Napoli ma residente a Roma. Una vita apparentemente normale e spensierata messa a rischio all’improvviso, però, da un cuore completamente impazzito mentre si trovava in vacanza, durante le festività pasquali, a San Giorgio a Cremano. Prima soccorsa da sua madre a casa (che per una coincidenza pochi giorni prima aveva seguito un corso di rianimazione), poi ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale ...

Brizzi alla resa dei conti : indagato per violenza sessuale ma le accuse rischiano l'archiviazione : Ha sempre negato di aver molestato attrici o aspiranti tali, scrisse apertamente "posso solo affermare, con serenità e sin da ora, che mai e poi mai nella mia vita ho avuto rapporti non consenzienti o ...