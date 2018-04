La Procura di Lecce sequestra una parte del nuovo cantiere della Tap

Gasdotto Tap - la Procura di Lecce sequestra un'area del cantiere : dubbi sull'espianto di 448 ulivi : La procura di Lecce ha posto sotto sequestro una parte del cantiere per la realizzazione del Gasdotto Tap, a Melendugno. Si tratta dell'area in località Le Paesane, in cui era stato recentemente ...

Lecce - diciassettenne aggredito in classe : genitori presentano esposto in Procura contro il bullo incastrato da un video : I genitori di un ragazzo di 17 anni hanno presentato un esposto in procura a Lecce nel quale denunciano che il giovane sarebbe stato vittima di atti di bullismo a scuola: picchiato e umiliato dai compagni di classe. Allegando alla denuncia anche un video, girato da un amico del giovane in classe. Si vede in particolare uno studente che aggredisce il compagno tirandogli calci e minacciandolo con una sedia. Si sente anche una voce fuori campo ...