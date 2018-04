La memoria dei cavalli per l' espressione delle persone

La memoria storica dei Ramones : Una serata tributo ai Ramones , la band americana che ha fatto la storia del punk rock, giovedì 22 al Rock Town di Cordenons grazie a una serata organizzata con l'associazione Il Deposito. ' On the ...

Sequestro Moro : tutte le fake news del “ memoria le” di Morucci - il brigatista elegante poi al soldo dei servizi : Valerio Morucci si presentò al suo primo incontro con i capi brigatisti, in viale Zara a Milano, a bordo di una Mini Cooper gialla con tetto nero e una ragazza bionda. Era molto elegante : giacca blu con bottoni d’oro, camicia di seta, cravatta, occhiali Ray-Ban. Chiese di entrare nelle Br, ma l’incontro non andò bene perché “sembrava un fascistello sanbabilino”, ha poi scritto Alberto Franceschini che, insieme a Mario Moretti, ...

LIVE Tirreno Adriatico 2018 - quinta tappa in DIRETTA : Castelraimondo-Filottrano. La tappa dei muri nella memoria di Michele Scarponi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa della Tirreno-Adriatico 2018, una delle più importanti sia per quanto riguarda il LIVEllo altimetrico che quello emozionale. Si parte infatti da Castelraimondo e si giunge dopo 178 chilometri in quel di Filottrano, città del compianto Michele Scarponi: frazione ovviamente dedicata completamente al marchigiano, uno degli uomini più amati dall’intera carovana. Dopo l’arrivo in ...