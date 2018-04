La Iena Giarrusso nel M5S : non eletto alla Camera - entra nello staff della Lombardi : 'Credo di avere un curriculum adeguato per l'incarico che andrò a ricoprire, quindi ogni polemica è superflua'. Si difende così Dino Giarrusso , l'ex inviato de Le Iene che aveva deciso di candidarsi ...

Giarrusso - ex Iena - M5S - a 24 Mattino : "Non capisco la polemica. Mi occupo di comunicazione da sempre. Lombardi doveva chiamare uno di ... : Nel corso della trasmissione 24Mattino, Luca Telese e Oscar Giannino telefonano in diretta a Dino Giarrusso l'ex iena che, mancata l'elezione in Parlamento, dovrebbe finire a lavorare per la ...

M5s - la Iena Giarrusso non entra in Parlamento : Dino Giarrusso, la Iena candidata alla Camera dal Movimento Cinque Stelle, non metterà piede a Montecitorio. Infatti la sua avventura politica è già finita. Nel suo collegio al Gianicolo ha dovuto cedere il passo a Riccardo Magi, il candidato di +Europa. Una sconfitta che di certo pesa su Giarrusso che ha lasciato momentaneamente le Iene per giocarsi la sua partita con i pentastellati. E così lo stesso Giarrusso ha riconosciuto la sconfitta con ...