La forza dell’amore per superare la malattia | Noi siamo tutto è l’Infinity Premiere della

(Di venerdì 27 aprile 2018) Noi settimana: Maddy ha diciotto anni e non può uscire di casa perché è affetta da una grave malattia e guarda il mondo attraverso delle pareti vetrate. Un giorno la vede il coetaneo Olly, suo vicino di casa, e nasce subito un sentimento imprevisto e potente. Una storia emozionante su amore e malattia in età giovanile, sulla scia di successi come Now is good, Quel fantastico peggior anno della mia vita, Io prima di te, e l'italiano Bianca come il latte, rossa come il sangue.