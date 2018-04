calcioweb.eu

: La #Fiorentina si scansa contro il #Napoli? I tifosi viola rispondono così [FOTO] - CalcioWeb : La #Fiorentina si scansa contro il #Napoli? I tifosi viola rispondono così [FOTO] - GiulioPlus : Lo scansa Fiorentina si avvicina... - rossell875 : @NPAFNSIN Sono juventini.Vogliono alimentare polemiche stann schiattan.Noi per' non abbiamo pensato alla Fiorentina… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Si avvicina un turno fondamentale valido per il campionato di Serie A, sscudetto bellissimo tra Juventus econ i bianconeri chiamati dalla difficile trasfertal’Inter mentre gli azzurri da quellala. Ihanno intenzione dirsi considerando la rivalità con la Juventus? Ihanno mandato un importante messaggio in questo senso. “Ci scansiamo… ma dalla vostra puzza!”, è il murales comparso in città nelle ultime ore. Si preannuncia una giornata caldissima dunque in Serie A, un turno che potrebbe indirizzare il campionato da una parte o dall’altra., vergogna murales a Firenze: «Ci scansiamo dalla vostra puzza» https://t.co/w1RU7QZNBv pic.twitter.com/mdpxiENEjn — L’occhio azzurro (@cronaca_azzurra) 26 aprile 2018 L'articolo Lasiil? I...