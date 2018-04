La Corrida | venerdì 27 aprile la terza puntata su Rai 1

”La Corrida” – Terza puntata di venerdì 27 aprile 2018. Nuovi dilettanti allo sbaraglio. : La Corrida è tornata in televisione e in gran forma visti gli ascolti dele prime due puntate: 6 milioni di telespettatori e il 27,5% di share al debutto, oltre i 5 milioni e il 23,5% la scorsa puntata. Lo storico show ideato e condotto da Corrado pre decenni, prima in radio e poi in tv, […] L'articolo ”La Corrida” – Terza puntata di venerdì 27 aprile 2018. Nuovi dilettanti allo sbaraglio. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Su Rai1 La Corrida ha conquistato 5.071.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.123.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 864.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Sei su Scherzi a Parte ha intrattenuto 1.075.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 La Gente che sta Bene ha raccolto davanti al

Ascolti TV | Venerdì 20 aprile 2018. La Corrida al 23.5% - Il Segreto 10.5% : La Corrida - La vincitrice della seconda puntata Su Rai1 La Corrida ha conquistato 5.071.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.123.000 spettatori pari al 10.5% di share.

”La Corrida” – Seconda puntata di venerdì 20 aprile 2018. Con Carlo Conti. : La Corrida è tornata in televisione e in gran forma visti gli ascolti del debutto con 6 milioni di telespettatori e il 27,5% di share. Lo storico show ideato e condotto da Corrado pre decenni, prima in radio e poi in tv, è così tornato dopo alcuni anni di pausa e approdando su Raiuno. Capostipiste […] L'articolo ”La Corrida” – Seconda puntata di venerdì 20 aprile 2018. Con Carlo Conti. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

Programmi TV di stasera - venerdì 20 aprile 2018. Su Rai1 La Corrida di Carlo Conti : La Corrida Rai1, ore 21.25: La Corrida Dopo il buon debutto della prima puntata torna in diretta La Corrida, il primo talent people dello spettacolo italiano. Padrone di casa Carlo Conti, con la partecipazione della valletta Ludovica Caramis e con l’orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. I telespettatori da casa hanno dimostrato di apprezzare questa nuova edizione dello storico programma nato 50 anni fa dall’intuizione di Corrado e ...

La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio - seconda puntata : stasera venerdì 20 aprile 2018 : Torna l'appuntamento con la nuova edizione del primo talent people della tv, ideato da Corrado e condotto da Carlo Conti.

Ascolti tv - venerdì 13 aprile : La Corrida di Carlo Conti parte col botto : Ascolti tv La Corrida: la prima puntata di venerdì 13 aprile 2018 vince la serata Ottimo esordio per La Corrida di Rai Uno. Carlo Conti e la valletta Ludovica Caramis sono stati seguiti da quasi sei milioni di telespettatori. Il programma – che è passato in Rai dopo anni e anni su Mediaset – ha […] L'articolo Ascolti tv, venerdì 13 aprile: La Corrida di Carlo Conti parte col botto proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Venerdì 13 aprile 2018. Boom per la Corrida di Conti (27.4%) : La Corrida Su Rai1 l'esordio de La Corrida - in onda dalle 21.31 alle 23.56 – ha conquistato 5.999.000 spettatori pari al 27.4% di share. Su Canale 5 Il Segreto - in onda dalle 21.40 alle 24.39 – ha raccolto davanti al video 1.981.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 828.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Sei su Scherzi a Parte ha intrattenuto 1.364.000

” La Corrida” arriva su Raiuno. La prima puntata di venerdì 13 aprile 2018. Con Carlo Conti. : La Corrida torna in televisione. Lo storico show ideato e condotto da Corrado pre decenni, prima in radio e poi in tv, torna dopo alcuni anni di pausa e soprattutto passa in Rai. Capostipiste dei sabati di Canale5 negli anni ’80 e ’90 con Corrado e nei 2000 con Gerry Scotti e infine nel 2011 […] L'articolo ” La Corrida” arriva su Raiuno. La prima puntata di venerdì 13 aprile 2018. Con Carlo Conti. sembra essere il ...

La Corrida - la nuova edizione su Rai1 da venerdì 13 aprile 2018 : il cast : La Corrida debutta su Rai1: la prima puntata in onda il 13 aprile 2018 In RAI torna ufficialmente La Corrida. C’è, infatti, attesa per la prima puntata della nuova edizione, in onda venerdì 13 aprile 2018 in prima serata su RaiUno. Le puntate realizzate saranno sei in tutto e verranno trasmesse in diretta tv dallo […] L'articolo La Corrida, la nuova edizione su Rai1 da venerdì 13 aprile 2018: il cast proviene da Gossip e Tv.

La Corrida su Rai 1 da venerdì 13 aprile. Al fianco di Carlo Conti l’ex ‘professoressa’ Ludovica Caramis : La Corrida E’ una delle ‘novità’ più attese della stagione e Rai 1 se la gioca senza alcun tipo di scaramanzia. Sarà la serata di venerdì 13 aprile a battezzare la nuova edizione de La Corrida, storico show di Canale 5 ideato da Corrado (e dal fratello Riccardo). In questo revival del 2018, prodotto da Magnolia, sarà Carlo Conti ad assecondare la ‘follia’ dei nuovi dilettanti allo sbaraglio. Nelle intenzioni del ...