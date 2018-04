LA CORRIDA 2018 | CARLO CONTI Diretta | esibizioni | il gruppo Paguro e il ballo del 900

”La CORRIDA” – Terza puntata di venerdì 27 aprile 2018. Nuovi dilettanti allo sbaraglio. : La Corrida è tornata in televisione e in gran forma visti gli ascolti dele prime due puntate: 6 milioni di telespettatori e il 27,5% di share al debutto, oltre i 5 milioni e il 23,5% la scorsa puntata. Lo storico show ideato e condotto da Corrado pre decenni, prima in radio e poi in tv, […] L'articolo ”La Corrida” – Terza puntata di venerdì 27 aprile 2018. Nuovi dilettanti allo sbaraglio. sembra essere il primo su Un Due Tre Blog.

La CORRIDA con Carlo Conti | Diretta 27 aprile 2018 | Anticipazioni terza puntata : Giro di boa per La Corrida di Carlo Conti che conduce questa sera, venerdì 27 aprile 2018, la terza delle sei puntate previste di questa prima stagione su Rai 1, e come sempre seguiremo anche questo nuovo appuntamento live su TvBlog dalle 21.25.prosegui la letturaLa Corrida con Carlo Conti | Diretta 27 aprile 2018 | Anticipazioni terza puntata pubblicato su TVBlog.it 27 aprile 2018 11:13.

Ascolti TV | Venerdì 20 aprile 2018. La CORRIDA al 23.5%. Il 20 al 2.1% con Benvenuti al Nord - Iris al 3% con Duro da Uccidere : La Corrida - La vincitrice della seconda puntata Su Rai1 La Corrida ha conquistato 5.071.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.123.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 864.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Sei su Scherzi a Parte ha intrattenuto 1.075.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 La Gente che sta Bene ha raccolto davanti al ...

La CORRIDA 2018 - Carlo Conti : Laura Teofani la vincitrice/ Lucio Corazzi nuovo presentatore? La stoffa c'è! : Laura Teofani è la vincitrice della seconda puntata de La Corrida. La cantante lirica sbaraglia una concorrenza buffa e per niente agguerrita. Carlo Conti re degli ascolti?(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 10:38:00 GMT)

