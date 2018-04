La corrente del Golfo si sta impigrendo E la cosa ci riguarda da vicino

Simone Coccia Colaiuta figlio ed ex moglie : la vita privata del concorrente del GF 15 : Simone Coccia Colaiuta ha un figlio: la sua ex moglie si chiama Barbara Ippoliti e la loro relazione è terminata un bel po' di anni fa, ma questo non ha influito sul rapporto che Simone ha col figlio. Nonostante questo, in passato ci sono stati dei disguidi tra i due ex coniugi e forse ne parlerà nelle prossime settimane al Grande Fratello 2018; d'altronde, se è vero che nella Casa tutto è amplificato e si arriva a fare i conti con il passato, e ...

Grande Fratello - malore per un concorrente della casa : ecco come sta : La concorrente del Grande Fratello 2018, Alessia Prete, dopo il malore è rientrata nella casa più spiata d'Italia e ha rassicurato tutti gli altri inquilini, affermando di aver avuto un bruciore di stomaco però adesso sta meglio. Poi, la concorrente del Gf ha aggiunto che questo bruciore potrebbe essere dovuto al troppo stress all'interno del reality, in quanto sono tutti molto stressati. Infatti, Alessia Prete dice che un po' tutti dovrebbero ...

Grande Fratello - rissa sfiorata all'interno della casa. Insultata Aida - la concorrente spagnola : L'ingresso di Aida Nizar all'interno della casa del Grande Fratello non è certo passato inosservato. La concorrente spagnola sembra fare di tutto per attirare su di sè le inimicizie dei componenti ...

Simone Coccia Colaiuta figlio ed ex moglie : la vita privata del concorrente del GF 15 : Simone Coccia Colaiuta ha un figlio: la sua ex moglie si chiama Barbara Ippoliti e la loro relazione è terminata un bel po' di anni fa, ma questo non ha influito sul rapporto che Simone ha col figlio. Nonostante questo, in passato ci sono stati dei disguidi tra i due ex coniugi e forse ne parlerà nelle prossime settimane al Grande Fratello 2018; d'altronde, se è vero che nella Casa tutto è amplificato e si arriva a fare i conti con il passato, e ...

Amici 2018 - la mamma del concorrente Biondo scrive una lettera a Heather Parisi : “Sono sconcertata da come ha trattato mio figlio” : “Tu ti rendi conto che in questa gara di canto stai barando, stai imbrogliando, tu non canti, stai ammettendo di non saper cantare usando una macchinetta che ti rende intonato“: a parlare così è Heather Parisi che, durante l’ultima puntata di Amici, ha parlato con estrema schiettezza a Biondo, concorrente del talent di Maria De Filippi. La ballerina, membro della commissione esterna del programma (che da questa edizione ha ...

Grande Fratello 2018 - seconda puntata del 23 aprile in diretta. Fuori Valerio (con polemica). Aida Nizar entra come concorrente : GF15 - Barbara D'Urso E’ già passata (più o meno) una settimana dall’inizio del Grande Fratello 2018, e per Barbara D’Urso è già tempo di tornare con la seconda puntata. A causa degli impegni di Champions League della Roma (la cui gara di andata contro il Liverpool sarà trasmessa in diretta proprio domani sera su Canale 5), il reality anticipa di un giorno e qui su DavideMaggio.it scatta come sempre il live blogging, per ...

Danilo Aquino omofobo e razzista? Parla il concorrente del GF 15 : Grande Fratello, Danilo Aquino si difende dalle accuse social: verità su omofobia e razzismo Nel corso della prima settimana del Grande Fratello sono venute a galla le prime ‘verità nascoste’ sui vari concorrenti. Stavolta è il momento di Parlare di Danilo Aquino. Il simpatico romano è stato accusato di essere omofobo e razzista. I fan […] L'articolo Danilo Aquino omofobo e razzista? Parla il concorrente del GF 15 proviene da ...

“È morto”. Lutto nella grande famiglia di Masterchef. L’ex concorrente del talent dei fornelli si è accasciato mentre correva : aveva 29 anni : Si è accasciato a pochi chilometri dal traguardo e per lui, nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare. È morto uno dei partecipanti non professionisti alla maratona di Londra che si è svolta domenica 22 aprile. Il giovane chef stava partecipando con il gruppo del Brathay Trust, un’associazione caritatevole che sostiene i ragazzi in difficoltà e aveva dedicato appunto la gara al papà Martin. i tratta di Matt ...

Masterchef - ex concorrente 29enne muore alla maratona. 'Correva in memoria del padre' : Si è accasciato a pochi chilometri dal traguardo e per lui, nonostante i soccorsi immediati, non c'è stato nulla da fare. Un ex concorrente di Masterchef , il 29enne Matt Campbell, è morto questa ...

Chi è Alberto Mezzetti? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Alberto Mezzetti? Il Tarzan di Viterbo del Grande Fratello 2018, così verrà ricordato il concorrente dalla lunga chioma bionda e selvaggia, che già nei primi giorni di reality show sta facendo discutere parecchio. La personalità di questo ragazzo è sicuramente rara, il suo carisma è innegabile pure se qualcuno potrebbe pensare sia fastidioso, ma sarà tra i protagonisti assoluti della 15esima edizione. Volete conoscerlo meglio? Niente ...

Mariana Falace fidanzata : la vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 : Mariana Falace del Grande Fratello 2018 è fidanzata! La vita privata della concorrente sembra essere in un momento complicato, ma c'è una persona ad attenderla a casa. In questi primi giorni della quindicesima edizione del reality show sta succedendo davvero di tutto: mai come in questa edizione, infatti, sin dalla prima settimana ci sono state discussioni, baci, flirt e presunti tali tra i concorrenti, ci sarebbe materiale per almeno tre ...

Chi è Mariana Falace? Biografia - età e vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Mariana Falace? La concorrente del Grande Fratello 2018 sta venendo fuori piano piano all'interno del cast della 15esima edizione, mentre nei primi giorni era piuttosto silenziosa e rimaneva in disparte; ognuno ha i suoi tempi e pure se alcuni continuano a pensare che sia quasi anonima in Casa, altri la stanno rivalutando. Solo il tempo ci dirà se sarà fra i concorrenti della storia del reality show a finire nel dimenticatoio o se, invece, ...

Chi è Baye Dame Dia? Biografia - età e vita privata del concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Baye Dame Dia? Il concorrente del Grande Fratello 2018 al momento è tra i preferiti del pubblico, forse è presto per pensare che possa addirittura vincere, perché starà a lui non commettere passi falsi nelle prossime settimane, ma rimane il fatto che la sua simpatia abbia conquistato tutti sin dalla prima puntata. Al grido di "Barbara? Barbara... Col cuore!", il ragazzo è entrato nella Casa e ha iniziato a regalare perle già nel primo ...

Chi è Patrizia Bonetti? Biografia - età e vita privata della concorrente del Grande Fratello 2018 : Chi è Patrizia Bonetti? Una concorrente del Grande Fratello 2018 e di sicuro verrà ricordata, da qualcuno, per questo, ma il suo nome è già spuntato negli anni passati: il gossip sulla modella non è mancato, quindi non è del tutto sconosciuta, anche se erano in pochi a conoscerla quando ha aperto la porta rossa di Cinecittà. Non si è presentata nel migliore dei modi, sia agli occhi del pubblico sia a quelli dei primi concorrenti ad attenderla in ...