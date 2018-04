La CIA intende rimpiazzare le spie con l’intelligenza artificiale

gqitalia

(Di venerdì 27 aprile 2018) Il mondo dello spionaggio non era così in fermento dai tempi della guerra fredda: agenti russi espulsi dagli Stati Uniti,americane cacciate da Mosca e da Pechino, ma soprattutto il casus belli che ha alzato il livello dello scontro: l’ex spia russa avvelenata col gas nervino in territorio britannico. Un caso che ha alzato il livello dello scontro diplomatico e che ha rimesso nuovamente al centro del dibattito il ruolo e le attività dei Servizi di tutto il mondo, a maggior ragione, in un momento storico come oggi, in cui lein carne e ossa rischiano di essere soltanto un retaggio del passato. La sorveglianza digitale, le telecamere e l’intelligenzarendono particolarmente difficoltoso essere un agente in terra straniera. C’è lo stesso problema di sempre: la necessità di essere invisibili. Ciò che è cambiato è l’avversario: invece di ...