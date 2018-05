OVERKILL’s The WalKing Dead : Grant si mostra in un Trailer : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games hanno rilasciato un nuovo Trailer, dal taglio cinematografico di OVERKILL’s The Walking Dead, per rivelare Grant, il terzo personaggio giocabile di questo videogioco in fase di sviluppo a opera di OVERKILL – A Starbreeze Studio. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord o Telegram OVERKILL’s ...

Il nuovo trailer di Overkill's The WalKing Dead si concentra su Grant : Overkill's The Walking Dead ha ricevuto un nuovo trailer dedicato ai personaggi, questa volta focalizzato sul terzo personaggio giocabile nel gioco dopo Aidan e Maya. Grant è significativamente più vecchio di entrambi ed è alla ricerca di suo nipote:Come segnala Gamingbolt, lo sparatutto co-op ha quattro personaggi giocabili e si svolge nello stesso universo della pluripremiata graphic novel di Robert Kirkman. I personaggi, dotati di specifiche

Kin - il trailer del thriller sci-fi con James Franco : La fantascienza offre molto spazio per sviluppare temi e storie realistici nel corso degli anni, e il thriller fantascientifico Kin di Lionsgate, che ha appena lanciato online il trailer che potete vedere qui sopra, cerca di esplorare l'importanza della famiglia, indipendentemente dalle circostanze. Il film segue un giovane ragazzo di nome Eli in un futuro

Il primo trailer di 'The Rain' farà impazzire tutti i nostalgici di The WalKing Dead : Non ci sono zombie , a quanto pare, , ma c'è l'apocalisse. Dal 4 maggio sarà disponibile su Netflix 'The Rain', la prima serie tv danese. Il primo trailer mostra un mondo diverso da come lo conosciamo: sei anni dopo la diffusione di un virus portato dalla pioggia che ha sterminato quasi completamente l'intera popolazione scandinava, due gemelli danesi abbandonano

Kingdom Hearts III sfoggerà dei minigiochi ispirati ai cartoni classici Disney : godiamoceli in un nuovo trailer : Kingdom Hearts III continua a essere croce e una delizia di tantissimi fan. Ogni nuova informazioni riaccende la speranza per qualche reveal concreto ma intanto continua a latitare una data di uscita precisa che possa finalmente tranquillizzare tutti gli appassionati che attendono il gioco da ormai tantissimi anni.Quest'oggi non parliamo dei classici rumor sulla data di uscita ma di qualcosa di molto più concreto, di un nuovo trailer che ci

Nel nuovo trailer di Kingdom Hearts 3 tornano delle vecchie conoscenze : novità in arrivo : Un po' a sorpresa, Square Enix ha rilasciato un nuovo trailer di Kingdom Hearts 3: la clip è piuttosto breve, ma rappresenta un'occasione succosa per assaporare nuove sequenze di gameplay del gioco di Tetsuya Nomura, anche se forse il materiale presente nel video non è ciò che ci si aspettava. Vediamo, infatti, un piccolo minigioco che probabilmente sarà all'interno dell'avventura, ma soprattutto ritroviamo qualche piacevole, vecchia

OVERKILL's THE WALKinG DEAD : Maya in un Trailer : Starbreeze, Skybound Entertainment e 505 Games rilasciano un nuovo Trailer cinematico per OVERKILL's The WALKING DEAD in via di sviluppo a opera di OVERKILL – A Starbreeze Studio. Questo nuovo video permette di fare la conoscenza di Maya, la seconda

Il nuovo trailer di Overkill's The WalKing Dead è dedicato a Maya : Overkill's The Walking Dead è il nuovo interessante titolo di Overkill - A Starbreeze Studio ispirato dal ricco universo della celebre serie a fumetti di Robert Kirkman.Il gioco, per chi non lo sapesse, si presenta come un action / FPS cooperativo per quattro giocatori e, poco tempo fa, è stato protagonista di un video focalizzato sulla creazione delle ambientazioni.Oggi, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo conoscere un altro dei

Primo trailer del finale di The WalKing Dead 8 : Rick e i suoi nella trappola di Negan? : Mancano poche ore alla messa in onda italiana del penultimo episodio ma da qualche ora è già disponibile il Primo trailer del finale di The Walking Dead 8. Il ritorno di Negan al comando dei Salvatori non migliorerà le cose per Rick e i suoi e nemmeno il tentativo, disperato, di Michonne di leggere la lettera di Carl, ha avuto il risultato sperato. "Basta parlare", con queste parole Negan chiude il penultimo episodio e lancia il gran finale

Johnny English – Strikes Again - il trailer del terzo film con Rowan AtKinson : Dopo il successo e molti anni dagli ultimi due film è stato rilasciato il trailer del nuovo capitolo di Johnny English – Colpisce Ancora (Johnny English – Strikes Again) che potete vedere qui sopra! Johnny English – Strikes Again torna con il terzo capitolo della serie comica di Johnny English con Rowan Atkinson nuovamente nei panni

Il trailer esteso di Fear The WalKing Dead 4 rilancia il crossover con The WalKing Dead con Morgan e i nuovi personaggi : Fear The Walking Dead 4 e The Walking Dead stanno finalmente per collidere per la felicità dei fan che da anni aspettano che i tempi siano maturi per questo incontro. A fare da collante sarà Morgan, il folle personaggio "storico" della serie, sembra ormai in crisi in The Walking Dead 8 ma pronto a prendere le mani della sua sopravvivenza in Fear The Walking Dead 4. I tempi raccontanti nelle due serie sono diversi e proprio questo ha impedito,