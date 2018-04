Juventus | che accoglienza a Milano | ' Insieme per crederci'

Juventus - Allegri : "Mi diverte che lo Scudetto sia in ballo. Liti? Tutto falso" : Mancano poco più di 24 ore al big match della 35esima giornata di Serie A che vedrà opposte l' Inter di Spalletti e la Juventus di Allegri . I nerazzurri stanno lottando con la Roma e la Lazio per un ...

Zamparini ed i consigli a Dybala che fanno infuriare la Juventus : 'Paulo vattene' : Maurizio Zamparini, presidente del Palermo, ha avuto tra le sue fila anche Paulo Dybala, uno dei calciatori più forti mai passati dal Barbera Il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, ha sempre ...

Inter-Juventus tv - su che canale vederla in tv? Orario d’inizio e diretta streaming : Dopo il ko interno con il Napoli, la Juventus ha visto accorciarsi il vantaggio in classifica generale sui partenopei ad un solo punto. Gli uomini di Massimiliano Allegri non potranno permettersi altri passi falsi e sono attesi da un calendario molto complicato che li vedrà opposti nella 35esima giornata di campionato all‘Inter di Luciano Spalletti. I nerazzurri, in lizza per un posto in Champions League insieme alla Roma ed alla Lazio, ...

Juventus - Khedira : 'Rimaniamo uniti e diamo tutto quello che abbiamo' : TORINO - Inter - Juve si avvicina e per i bianconeri sarà una partita che potrà decidere le sorti di questa stagione. Così Sami Khedira carica l'ambiente tramite il proprio profilo Instagram: '...

Juventus - ecco il terzino italiano che non ti aspetti : duello con l'Arsenal : Tra la decisiva trasferta di Milano con l'Inter e i nuovi obiettivi di mercato. Sotto traccia la Juventus continua a dragare il mercato per individuare gli elementi giusti per tentare l'assalto alla Champions League dopo la beffa del Bernabeu. Il club bianconero ha individuato nel terzino destro Cristiano Piccini il possibile rinforzo nel ruolo di laterale destro. Il venticinquenne è di proprietà dello Sporting Lisbona che la scorsa estate ha ...

Juventus - le critiche uniscono il gruppo : TORINO - Il clima sembra quello post-Real dell'andata. Oppure, per andare più indietro, quello post-Sampdoria. Quella 19 novembre la Juventus viene colpita tre volte in 27', inutili - nel recupero - i ...

Materazzi contro la Juventus : “l’Inter deve vincere - che goduria il sorpasso del Napoli” : Si avvicina sempre di più la gara tra Inter e Juventus valida per il campionato di Serie A, clima tesissimo dopo le ultime dichiarazioni da parte di Marco Materazzi al Corriere dello Sport: “San Siro è casa nostra e a casa nostra la Juventus non deve vincere. L’Inter non può farsi sfuggire questa occasione per fare un passo importante verso il ritorno in Champions e complicare la corsa verso lo scudetto di una rivale storica – ...

Serie A Taglialatela : «La Juventus resta una grande squadra. Vediamo che reazione avrà con l'Inter» : NAPOLI - " Il Napoli sta vivendo un sogno dopo il colpo di ieri sera? Più che un sogno, intanto è una realtà. Gioca bene da diversi anni e ora con Sarri ha raggiunto l'apice. Non è un caso che sta ...

Juventus-Napoli - il giorno dopo di Allegri : “Non ho dormito perchè…” : Juventus-Napoli- Massimiliano Allegri ha analizzato la gara di ieri sera in occasione della riunione CONI tra allenatori, dirigenti, arbitri e giocatori. Il tecnico ha evidenziato il finale di stagione. “NON HO dormito” “Stanotte ho dormito poco, visto che avevo il treno alle 5 questa mattina per venire qui. Sapevamo che quest’anno sarebbe stata dura, ora […] L'articolo Juventus-Napoli, il giorno dopo di Allegri: ...

Ascolti TV | Domenica 22 aprile 2018. Che Tempo che Fa 14%-13% - The Wall 10.7%. Juventus – Napoli al 13.94% (Sky+Mediaset Premium) : Juventus - Napoli Su Rai1 Che Tempo che Fa ha conquistato 3.432.000 spettatori pari al 14% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo è stato visto da 1.949.000 spettatori (13%). Su Canale 5 The Wall ha raccolto davanti al video 2.335.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato l’attenzione di 1.802.000 spettatori (7%) mentre Instinct è stato la scelta di 1.466.000 spettatori (6.2%). Su Italia 1 Le Iene ha ...

Serie A/ La solita Juventus Napoli - ma il finale è diverso. Anche per lo scudetto? : Serie A, il punto sulla 34^ giornata: ALFREDO MARIOTTI commenta i principali accadimenti del turno di campionato, con fari puntati naturalmente sulla sfida scudetto tra Juventus e Napoli(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Koulibaly gol : Napoli a -1 dalla Juventus. Scudetto : tutto riaperto. Che flop Dybala : TORINO - Il Napoli passa allo Stadium e lo Scudetto torna in ballo per davvero. Il +1 della Juve in classifica a quattro giornate dal termine lascia aperte tutte le strade. Vince la squadra di Sarri ...

VIDEO Gol di Koulibaly : Juventus-Napoli 0-1 nella sfida scudetto. Il colpo di testa che fa sognare una città! : Koulibaly ha segnato la rete che ha deciso Juventus-Napoli, la sfida scudetto. Il difensore ha siglato il gol al 90′ con un eccezionale colpo di testa che ha sorpreso la difesa bianconera e Gigi Buffon. Gli azzurri hanno vinto la partita per 1-0 e si sono così portati a un solo punto di distacco dalla Juventus quando mancano quattro partite al termine del campionato: la Serie A è partita, la volata tricolore è lanciata. Di seguito il VIDEO ...