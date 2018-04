Juventus | Allegri | ' Non siamo passati da fenomeni a brocchi'

Verso Inter-Juventus - Allegri : "Non siamo diventati dei brocchi" : Il tecnico bianconero: "Derby d'Italia che vale un pezzo di scudetto, ma si deciderà tutto il 20 maggio"

Inter-Juventus - Allegri : “Servirà serenità. Ecco come vinceremo lo scudetto. Su Dybala dico…” : Inter-Juventus- Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa, ha presentato la sfida di domani tra Inter e Juventus. SERVIRA’ SERENITA’ “Non dobbiamo essere pensierosi: più lo siamo e meno giochiamo bene. C’è da giocare una partita di calcio. Nell’ultimo periodo abbiamo fatto delle buone partite. A Crotone abbiamo fatto una brutta partita e abbiam preso un […] L'articolo Inter-Juventus, Allegri: ...

Juventus - Allegri sbotta in conferenza : la verità sullo spogliatoio post-Napoli - stagione finita per Chiellini : “Chiellini ha terminato la stagione”. Le parole di Massimiliano Allegri sono state abbastanza chiare, in conferenza stampa l’allenatore della Juventus ha svelato le condizioni del difensore della Nazionale, condizioni non certo positive. Il calciatore non sarà presente nelle prossime 4 gare della stagione e dunque salterà anche la finale di Coppa Italia del 9 maggio. Poi altre importanti indicazioni del tecnico della Juventus: “I tifosi ...

Inter-Juventus : Icardi e la difesa - ad Allegri serve il gioco - non solo il carattere - : Sarà proprio Inter-Juventus di domani sera, a vent'anni esatti dal caso Iuliano-Ronaldo, a orientare uno scudetto che i bar Sport avevano già assegnato . La rovesciata di Simy e la sassata di Koulibaly hanno rotto le vetrine delle maggioranze bulgare. Il Napoli è lì, a un punto. Ha espugnato lo Stadium, giocherà domenica a ...

Calciomercato Juventus - Allegri all'Arsenal? Sorprendente nome per sostituirlo Video : Pioggia di critiche a Massimiliano Allegri da parte di alcuni tifosi della #Juventus, che si aspettavano molto di più dalla gara contro il Napoli la squadra bianconera è stata sconfitta per uno a zero, grazie ad una rete all'ultimo minuto di Koulibaly. Allegri potrebbe decidere di lasciare la Juventus, soprattutto nel caso in cui non dovesse vincere il campionato. Dai media britannici arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il ...

Inter-Juventus - conferenza stampa Allegri : ecco le parole del tecnico [LIVE] Video : Inter-Juventus, conferenza stampa Allegri live: ecco le sue parole Siamo arrivati alla vigilia della sfida tra Inter e Juventus [Video]che si disputera' domani sera a San Siro, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Si trattera' di un match molto delicato per entrambe le squadre: l'Inter di Luciano Spalletti continua la sua lotta con la Roma e la Lazio per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League e, in tal senso, il match ...

Inter-Juventus - conferenza stampa Allegri : ecco le parole del tecnico [LIVE] : Siamo arrivati alla vigilia della sfida tra Inter e Juventus che si disputerà domani sera a San Siro, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Si tratterà di un match molto delicato per entrambe le squadre: l'Inter di Luciano Spalletti continua la sua lotta con la Roma e la Lazio per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League e, in tal senso, il match contro Buffon e compagni potrebbe rappresentare uno snodo importante nella ...

LIVE conferenza stampa Allegri Inter Juventus le parole del tecnico orario 12 : 00 : Siamo arrivati alla vigilia della sfida tra Inter e Juventus che si disputerà domani sera a San Siro, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Si tratterà di un match molto delicato per entrambe le squadre: l'Inter di Luciano Spalletti continua la sua lotta con la Roma e la Lazio per la qualificazione alla prossima edizione di Champions League e, in tal senso, il match contro Buffon e compagni potrebbe rappresentare uno snodo importante nella ...

Juventus - i tifosi scatenati : “via Allegri - in panchina Klopp!” : La situazione in casa Juventus è sempre più delicata, in particolar modo la sconfitta nello scontro diretto contro il Napoli potrebbe portare pesanti ripercussioni. Oggi tensione altissima in casa bianconera con i tifosi che hanno chiesto un confronto con squadra ed allenatore dopo le ultime deludenti prestazioni. I tifosi chiedono la ‘testa’ di Allegri e sono rimasti colpiti da un altro allenatore Klopp, protagonista sulla panchina ...

Juventus - addio ad Allegri : si pensa nuovamente a Conte. Sondaggio Mancini : Juventus, addio AD Allegri- Piovono conferme sull’addio quasi certo di Massimiliano Allegri al termine della stagione. Un matrimonio destinato a finire per via delle poche motivazioni e della benzina ormai ultimata. 4 anni di vittorie e trionfi sul quale verrà messa la parola fine al termine della stagione. NUOVO CAPITOLO CONTE? La Juventus starebbe pendando […] L'articolo Juventus, addio ad Allegri: si pensa nuovamente a Conte. ...

Juventus - tensione altissima : furia dei tifosi contro squadra ed Allegri : Situazione delicatissima in casa Juventus, alta tensione per i bianconeri dopo la brutta sconfitta nella gara di campionato contro il Napoli, un solo punto di vantaggio sul secondo posto ed un finale di campionato difficile che non fa di certo ben sperare in vista delle ultime 4 partite. I tifosi sono delusi dopo l’eliminazione in Champions League e la sconfitta contro la squadra di Sarri, l’incubo ‘zeru tituli’ è sempre ...

Juventus - Allegri trema : nervi tesi nello spogliatoio : Il gol di Koulibaly ha scoperchiato un vaso di Pandora già incrinato dall'eliminazione in Champions e frantumato dal durissimo sfogo di Buffon nello spogliatoio dello Stadium, pochi minuti dopo il ...

Panchina Juventus - bomba clamorosa di Pistocchi : “ecco il prossimo allenatore - Allegri all’Arsenal” : Panchina Juventus – Momento delicato in casa Juventus, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla brutta sconfitta davanti al pubblico amico contro il Napoli, si complica la corsa scudetto del club bianconero. Nel frattempo si pensa anche alla prossima stagione ed una situazione importante da chiarire è quella di Massimiliano Allegri, quasi certo l’addio al termine della stagione. Il giornalista Maurizio Pistocchi nel frattempo lancia la ...

Juventus - Allegri e Marchisio scrivono al popolo bianconero : ecco le loro parole Video : Quella di ieri sera non è sicuramente stata una serata felice per la Juve. I bianconeri hanno perso lo scontro diretto contro il Napoli e adesso hanno un solo punto di vantaggio in classifica sui partenopei. Oltre alla sconfitta la #Juventus ha dovuto fare i conti con l'infortunio di Giorgio Chiellini. Il numero 3 bianconero ha dovuto lasciare il campo dopo pochissimi minuti a causa di un infortunio al ginocchio. Adesso il timore di tutti i ...