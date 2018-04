Juve Stabia - Siracusa | storia di un grande amore!

Settore Giovanile Juve Stabia : Berretti Play off - Monopoli-Juve Stabia 1-1 - Magazine Pragma : Comunicato Settore Giovanile Juve Stabia: Berretti Play off, Monopoli-Juve Stabia 1-1 Parte la prima giornata dei Play off del Torneo Berretti. La Juve Stabia pareggia per 1-1 contro il Monopoli . ...

Juve Stabia - tutto e' ancora bello e possibile - Magazine Pragma : Juve Stabia, tutto e' ancora bello e possibile La Juve Stabia esce sconfitta nel derby contro la Casertana allo Stadio Pinto, i Falchetti hanno fatto una grande partita anche se perdere sulla sirena ...

Video/ Casertana Juve Stabia (3-1) : highlights e gol della partita (Serie C 36^ giornata) : Video Casertana Juve Stabia (risultato finale 3-1): highlights e gol della partita, valida nella 36^ giornata della Serie C. Trionfo rossoblu tra le mura di casa.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:20:00 GMT)

Juve Stabia : I convocati per il derby! - Magazine Pragma : Al termine dell'allenamento di rifinitura, svolto questo pomeriggio presso lo Stadio 'Romeo Menti', i tecnici Ciro Ferrara e Fabio Caserta hanno reso nota la lista dei nr.22 calciatori convocati per ...

Esclusiva Ciullo : ' La Juve Stabia ha deciso le sorti del torneo' - Magazine Pragma : Esclusiva Ciullo: ' La Juve Stabia ha deciso le sorti del torneo' A 'Parliamo di Serie C-Magazine Pragma' e' intervenuto l'allenatore ex Juve Stabia, Salvatore Ciullo: Sorpreso da questa Juve Stabia? '...

Serie C Virtus Francavilla-Juve Stabia - il recupero si chiude senza reti : 0-0 : BRINDISI - Termina a reti inviolate il recupero della trentaduesima giornata del campionato di Lega Pro tra Virtus Francavilla e Juve Stabia . L'incontro era stato sospeso lo scorso 26 marzo a causa ...

Diretta / Virtus Francavilla Juve Stabia streaming video e tv : dove eravamo? Probabili formazioni e orario : Diretta Virtus Francavilla Juve Stabia, info streaming video e tv: Probabili formazioni, orario e risultato live. Si prosegue la partita di Serie C interrotta lo scorso 25 marzo(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 11:47:00 GMT)

Juve Stabia : La Coppia più bella del mondo - Magazine Pragma : Juve Stabia: La Coppia più bella del mondo La Coppia più bella del mondo o se preferite la strana Coppia o ancora, attenti a quei due. La Juve Stabia stende il Monopoli con protagonisti ancora loro, Simone Simeri e Luigi Canotto . L'esterno terribile ed il bomber ...