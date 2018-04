Juve | addirittura 6 trattative calde | ecco come potrebbe essere la nuova squadra

Blastingnews

: TORINO - ECCO LA VERITA' IN CASA JUVE! ADDIRITTURA C'E.. - StoriaAmore79 : TORINO - ECCO LA VERITA' IN CASA JUVE! ADDIRITTURA C'E.. - lidia02012231 : #JNews Non sanno più cosa inventarsi; oggi su internet scrivono che addirittura i giocatori non avrebbero fatto ent… - RealServiceFG : Lo spirito della Juve é come quello del Real. A Madrid contestarono sonoramente addirittura #Ronaldo Nella #Juve no… -

(Di venerdì 27 aprile 2018) Lantus deve prepararsi e concentrarsi per affrontare al meglio queste ultime giornate di campionato, al fine di non dilapidare quanto di buono fatto in quest’annata. Lo scontro diretto perso allo Stadium contro il Napoli ha infatti riaperto i giochi, consentendo ai partenopei di sperare ancora nell’obiettivo scudetto che sembrava ormaisvanito. I bianconeri in queste ultime giornate saranno attesi da due trasferte molto insidiose, ladi Allegri, infatti, dovra' vedersela sia con l’Inter che con la Roma. Calciomercato: bianconeri attivissimi sul mercato A tenere banco, in questi giorni, oltre alle vicende sul campo, ci sono ledi mercato VIDEO che riguardano lantus molto da vicino. Partendo dal reparto difensivo, secondo il noto quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, sarebbero due i nomi caldi per lantus: si tratta di due vecchie ...